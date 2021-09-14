Голлівудський актор Метт Деймон знизив ціну на розкішний особняк у Лос-Анджелесі: в чому причина

Голлівудський актор Метт Деймон знизив вартість свого особняка в елітному районі Лос-Анджелеса з 21 мільйона доларів до 17,9. Початкова ціна нерухомості площею понад 2750 квадратних метрів, становила 15 мільйонів доларів.

Метт Деймон виставив особняк на продаж ще у січні 2021 року, але за 7 місяців пошуку, актор не отримав жодної пропозиції щодо купівлі. Схоже, Метт надіється, що знижка зробить будинок привабливішим для потенційних покупців.

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Сучасний будинок з 7 спальнями та 10 ванними кімнатами був спроєктований студією KAA Design. Щоб зробити інтер'єр теплим та затишним, дизайнери використали велику кількість дерева. Акцентні елементи виконані з каменя.

На території багато відкритих зон для відпочинку / Фото Alexis Adams

Простора резиденція має відкрите планування. Особливість приміщення – центральний атріум з високими склепінчастими стелями з червоного дерева. У великому залі розташований камін, обідня зона та скляна стіна.

У залі високі стелі оздоблені деревом / Фото Alexis Adams

Відкрита їдальня / Фото Alexis Adams

На кухні домінують меблі з темного дерева, мармурові стільниці, фартух з нержавіючої сталі. Між зоною для приготування їжі та затишною сімейною кімнатою розташований кухонний острівець.

Вихід на окремий балкон / Фото Alexis Adams

Гардеробна / Фото Alexis Adams

У господарській спальні 2 окремі гардеробні, вихід на балкон, а також санвузол з вбудованою ванною, окремо засклена душова кабіна і подвійний туалетний столик.

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Зони для розваг та відпочинку / Фото Alexis Adams

Зони для розваг та відпочинку / Фото Alexis Adams

Особняк включає ігрову зону, офіс, кінотеатр, SPA-центр та повноцінний тренажерний зал. На першому поверсі є винний льох і дегустаційний зал для цінителів вина.

Деймон та його дружина Баррозу вирішили продати цей будинок, оскільки не планують проводити час на Західному узбережжі. Зараз пара та їхні діти зупинилися у Нью-Йорку. Саме тут вони придбали просторий пентхаус за 16,7 мільйона доларів.