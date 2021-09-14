Мэтт Дэймон выставил особняк на продажу еще в январе 2021, но за 7 месяцев поиска, актер не получил ни одного предложения о покупке. Похоже, Мэтт надеется, что скидка сделает дом более привлекательным для потенциальных покупателей.

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Современный дом с 7 спальнями и 10 ванными комнатами спроектированный студией KAA Design. Чтобы сделать интерьер теплым и уютным, дизайнеры использовали большое количество дерева. Акцентные элементы выполнены из камня.

На территории много открытых зон для отдыха / Фото Alexis Adams

Просторная резиденция имеет открытую планировку. Особенность помещения – центральный атриум с высокими сводчатыми потолками из красного дерева. В большом зале расположен камин, обеденная зона и стеклянная стена.

В зале высокие потолки отделаны деревом / Фото Alexis Adams

Открытая столовая / Фото Alexis Adams

На кухне доминиру мебель из темного дерева, мраморные столешницы, фартук из нержавеющей стали. Между зоной для приготовления пищи и уютной семейной комнатой расположен кухонный островок.

Выход на отдельный балкон / Фото Alexis Adams

Гардеробная / Фото Alexis Adams

В хозяйской спальне 2 раздельные гардеробные, выход на балкон, а также санузел с встроенной ванной, отдельно застекленная душевая кабина и двойной туалетный столик.

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Зоны для развлечений и отдыха / Фото Alexis Adams

Зоны для развлечений и отдыха / Фото Alexis Adams

Особняк включает игровую зону, офис, кинотеатр, SPA-центр и полноценный тренажерный зал. На первом этаже есть винный погреб и дегустационный зал для ценителей вина.

Дэймон и его жена Баррозу решили продать этот дом, поскольку не планируют проводить время на Западном побережье. Сейчас пара и их дети остановились в Нью-Йорке. Именно здесь они приобрели просторный пентхаус за 16,7 миллиона долларов.