Головні помилки при виборі відтінків для квартири: чого потрібно уникати

Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Обираючи кольори для інтер'єру, варто дотримуватися певних правил. Це потрібно для того, щоб отримати бажані відтінки і не розчаруватися у результаті.
Як правильно обирати кольори для квартири чи будинку – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.
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Дизайнерка інтер'єру пояснила, що особливо це стосується інтер'єрних фарб, оскільки, набуваючи об'єму, вони:
Ми обираємо "на око", не приміряючи до того, що вже є у інтер'єрі. Наприклад, обираємо колір фарби чи дивану, не прикладаючи до тих відтінків, які уже є на підлоговому покритті. Це призводить до того, що приміщення виглядає різнокольоровим, тому що відтінки не підходять один до одного,
– зазначила Наталя Руснак.
Усі кольори для приміщення потрібно вибирати одночасно / Фото trizio
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За словами дизайнерки інтер'єру, це є помилкою 70% людей. Багато з них починають оформлення з нейтральних відтінків, але потім інтер'єр здається незавершеним, і хочеться щось додати.
Розробка інтер'єрної палітри є стратегічно важливою перед початком ремонту. Це дасть розуміння, які відтінки ви можете додавати і в яких пропорціях, щоб ваш інтер'єр виглядав гармонійно,
– пояснила Наталя Руснак.
Наприклад, ви обрали контрастну текстуру підлоги, але згодом цей контраст виявляється занадто яскравим і нічого, крім підлоги, ви вже не помічаєте. Тому під час вибору рекомендується добре зважити контраст та насиченість кольорів, які хочеться використати. Також потрібно врахувати, що на об'ємі вони будуть виглядати більш насичено.
Руснак рекомендує використовувати складні відтінки. На її думку, вони додають інтер'єру:
Чисті відтінки бажано використовувати у невеликих акцентах, щоб інтер'єр не виглядав дитячим та "плоским".
Яскраві відтінки краще використовувати дозовано / Фото pinterest
Фахівчиня порадила вибирати колір, починаючи з тих текстур, які мають обмежений колірник (оббивка для меблів, текстура для підлоги, плитка). Якщо розпочати, наприклад, зі стін, то при виборі відтінку для меблів, може виявитися, що палітра у них значно вужча.