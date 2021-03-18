Головні помилки при виборі відтінків для квартири: чого потрібно уникати

Обираючи кольори для інтер'єру, варто дотримуватися певних правил. Це потрібно для того, щоб отримати бажані відтінки і не розчаруватися у результаті.

Як правильно обирати кольори для квартири чи будинку – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.

За темою Трендові кольори в інтер'єрі: які і як їх правильно використовувати

1. Вибір кольору за невеликом зразком із палітри

Дизайнерка інтер'єру пояснила, що особливо це стосується інтер'єрних фарб, оскільки, набуваючи об'єму, вони:

стають значно насиченіші;

після тонування виглядають зовсім не так, як на зразку.

2. Колір без примірки

Ми обираємо "на око", не приміряючи до того, що вже є у інтер'єрі. Наприклад, обираємо колір фарби чи дивану, не прикладаючи до тих відтінків, які уже є на підлоговому покритті. Це призводить до того, що приміщення виглядає різнокольоровим, тому що відтінки не підходять один до одного,

– зазначила Наталя Руснак.

Усі кольори для приміщення потрібно вибирати одночасно / Фото trizio

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3. Робота без палітри

За словами дизайнерки інтер'єру, це є помилкою 70% людей. Багато з них починають оформлення з нейтральних відтінків, але потім інтер'єр здається незавершеним, і хочеться щось додати.

Розробка інтер'єрної палітри є стратегічно важливою перед початком ремонту. Це дасть розуміння, які відтінки ви можете додавати і в яких пропорціях, щоб ваш інтер'єр виглядав гармонійно,

– пояснила Наталя Руснак.

4. Вибір матеріалів, які мають контрастні кольори, за невеликим зразком

Наприклад, ви обрали контрастну текстуру підлоги, але згодом цей контраст виявляється занадто яскравим і нічого, крім підлоги, ви вже не помічаєте. Тому під час вибору рекомендується добре зважити контраст та насиченість кольорів, які хочеться використати. Також потрібно врахувати, що на об'ємі вони будуть виглядати більш насичено.

5. Робота з чистими кольорами

Руснак рекомендує використовувати складні відтінки. На її думку, вони додають інтер'єру:

глибини;

вишуканості;

виразності.

Чисті відтінки бажано використовувати у невеликих акцентах, щоб інтер'єр не виглядав дитячим та "плоским".

Яскраві відтінки краще використовувати дозовано / Фото pinterest

6. Неправильна послідовність підбору

Фахівчиня порадила вибирати колір, починаючи з тих текстур, які мають обмежений колірник (оббивка для меблів, текстура для підлоги, плитка). Якщо розпочати, наприклад, зі стін, то при виборі відтінку для меблів, може виявитися, що палітра у них значно вужча.