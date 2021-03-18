Главные ошибки при выборе оттенков для квартиры: чего нужно избегать
Выбирая цвета для интерьера, стоит придерживаться определенных правил. Это нужно для того, чтобы получить желаемые оттенки и не разочароваться в результате.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Как правильно выбирать цвета для квартиры или дома – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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1. Выбор цвета по небольшому образцу из палитры
Дизайнер интерьера пояснила, что особенно это касается интерьерных красок, поскольку, приобретая объем, они:
- становятся значительно насыщеннее;
- после тонировки выглядят совсем не так, как на образце.
2. Цвет без примерки
Мы выбираем "на глаз", не примеряя к тому, что уже есть в интерьере. Например, выбираем цвет краски или дивана, не прикладывая к тем оттенкам, которые уже есть на напольном покрытии. Это приводит к тому, что помещение выглядит разноцветным, потому что оттенки не подходят друг к другу,
– отметила Наталья Руснак.
Все цвета для помещения нужно выбирать одновременно / Фото trizio
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3. Работа без палитры
По словам дизайнера интерьера, это является ошибкой 70% людей. Многие из них начинают оформление с нейтральных оттенков, но потом интерьер кажется незавершенным, и хочется что-то добавить.
Разработка интерьерной палитры является стратегически важной перед началом ремонта. Это даст понимание, какие оттенки вы можете добавлять и в каких пропорциях, чтобы ваш интерьер выглядел гармонично,
– пояснила Наталья Руснак.
4. Выбор материалов, которые имеют контрастные цвета, по небольшому образцу
Например, вы выбрали контрастную текстуру пола, но впоследствии этот контраст оказывается слишком ярким и ничего, кроме пола, вы уже не замечаете. Поэтому при выборе рекомендуется хорошо взвесить контраст и насыщенность цветов, которые хочется использовать. Также нужно учесть, что на объеме они будут выглядеть более насыщенно.
5. Работа с чистыми цветами
Руснак рекомендует использовать сложные оттенки. По ее мнению, они придают интерьеру:
- глубины;
- изысканности;
- выразительности.
Чистые оттенки желательно использовать в небольших акцентах, чтобы интерьер не выглядел детским и "плоским".
Яркие оттенки лучше использовать дозировано / Фото pinterest
6. Неправильная последовательность подбора
Специалист посоветовала выбирать цвет, начиная с тех текстур, которые имеют ограниченную палитру (обивка для мебели, текстура покрытия, плитка). Если начать, например, со стен, то при выборе оттенка для мебели, может оказаться, что палитра у них значительно уже.
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