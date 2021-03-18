Выбирая цвета для интерьера, стоит придерживаться определенных правил. Это нужно для того, чтобы получить желаемые оттенки и не разочароваться в результате.

Как правильно выбирать цвета для квартиры или дома – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

По теме Трендовые цвета в интерьере: какие и как их правильно использовать

1. Выбор цвета по небольшому образцу из палитры

Дизайнер интерьера пояснила, что особенно это касается интерьерных красок, поскольку, приобретая объем, они:

становятся значительно насыщеннее;

после тонировки выглядят совсем не так, как на образце.

2. Цвет без примерки

Мы выбираем "на глаз", не примеряя к тому, что уже есть в интерьере. Например, выбираем цвет краски или дивана, не прикладывая к тем оттенкам, которые уже есть на напольном покрытии. Это приводит к тому, что помещение выглядит разноцветным, потому что оттенки не подходят друг к другу,

– отметила Наталья Руснак.

Все цвета для помещения нужно выбирать одновременно​ / Фото trizio

Интересно Как создать удачную гардеробную систему: 4 простых пункта

3. Работа без палитры

По словам дизайнера интерьера, это является ошибкой 70% людей. Многие из них начинают оформление с нейтральных оттенков, но потом интерьер кажется незавершенным, и хочется что-то добавить.

Разработка интерьерной палитры является стратегически важной перед началом ремонта. Это даст понимание, какие оттенки вы можете добавлять и в каких пропорциях, чтобы ваш интерьер выглядел гармонично,

– пояснила Наталья Руснак.

4. Выбор материалов, которые имеют контрастные цвета, по небольшому образцу

Например, вы выбрали контрастную текстуру пола, но впоследствии этот контраст оказывается слишком ярким и ничего, кроме пола, вы уже не замечаете. Поэтому при выборе рекомендуется хорошо взвесить контраст и насыщенность цветов, которые хочется использовать. Также нужно учесть, что на объеме они будут выглядеть более насыщенно.

5. Работа с чистыми цветами

Руснак рекомендует использовать сложные оттенки. По ее мнению, они придают интерьеру:

глубины;

изысканности;

выразительности.

Чистые оттенки желательно использовать в небольших акцентах, чтобы интерьер не выглядел детским и "плоским".

Яркие оттенки лучше использовать дозировано​ / Фото pinterest

6. Неправильная последовательность подбора

Специалист посоветовала выбирать цвет, начиная с тех текстур, которые имеют ограниченную палитру (обивка для мебели, текстура покрытия, плитка). Если начать, например, со стен, то при выборе оттенка для мебели, может оказаться, что палитра у них значительно уже.