Гардеробна система останніми роками стала елементом, який використовується майже у кожному будинку або квартирі. Виняток – житло з обмеженою площею, в яких віддають перевагу шафам.

Як спланувати зручну гардеробну – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Часто дизайну гардероба не приділяється належної уваги, оскільки це місце зберігання речей, і воно майже завжди закрите, але навіть гардеробна може виглядати стильно і бути продовженням концепції основного інтер'єру,

– зазначила Морозова.

Як створити вдалу гардеробну

1. Гарне освітлення

У гардеробній важливо продумати якісне освітлення. За словами дизайнерки інтер'єру, можна використовувати верхнє світло і додатково LED-підсвічування. Крім того, можна встановити датчик руху у гардеробі: при вході – світло вмикатиметься, при виході – вимикатися.

2. Дзеркала

Дзеркала у повний зріст допоможуть розширити простір. Крім того, це дуже зручно, адже можна відразу подивитися на себе.

Для того щоб гардеробна здавалася просторою, можна використати дзеркала до підлоги / Фото pinterest

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3. Двері

За словами Вікторії Морозової, для того щоб природне світло проникало в гардеробну, можна встановити скляні двері або з темним напиленням. Також хорошим варіантом вважається матове скло.

Двері з матового скла – відмінний варіант для гардеробної / Фото pinterest

4. Конструкції

Використовуйте візуально легкі конструкції для зберігання речей (без бічних перегородок), щоб не захаращувати інтер'єр,

– порекомендувала Морозова.