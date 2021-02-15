Господарський блок у квартирі: навіщо він потрібен і як його організувати

Джерело:Інстаграм Full House Design
Плануючи ремонт у квартирі, важливо продумати кожну деталь. Однією з таких є господарський блок.
Як організувати госпблок у квартирі і які нюанси потрібно врахувати, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Ідеальний інтер'єр – це інтер'єр, в якому все продумано до дрібниць. Все має свої місця, але для початку ці зони потрібно правильно організувати, щоб не ставити прасувальну дошку за відчинені двері спальні. Отже, куди ж заховати весь арсенал Попелюшки: пилосос, прасувальну дошку, сушку, швабру з відром, щітки і драбину? Правильно – у госпблок!
– розповіли у Full House Design.
Вбудована шафа – один із варіантів розміщення госпблоку. Це може бути самостійна одиниця меблів або одна секція ву шафі.Важливо: госпблок візуально повинен бути непомітним в інтер'єрі.
Госпблок може розміщуватися в шафі / Фото pinterest
Висувні конструкції – таке рішення заощадить простір. Розмістити конструкції можна у кухонному ряду.
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Ніша в стіні. За словами дизайнерів інтер'єру, це найпростіше, що може бути. Доступний простір наповнюється різними полками і відсіками для зберігання і ховається від очей за лаконічними дверима.
Продумайте наповнення хозблока заздалегідь / Фото pinterest
Відкритий блок. Як правило, розміщується у закритій господарській зоні (гардеробній, коморі або пральні). Для наповнення будуть потрібні кошики, коробки, органайзери.
Госпблок можна розмістити в окремому приміщенні – це зручно і практично / Фото pinterest