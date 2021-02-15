Планируя ремонт в квартире, важно продумать каждую деталь. Одной из таких является хозяйственный блок.

Как организовать хозблок в квартире и какие нюансы нужно учесть, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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Идеальный интерьер – это интерьер, в котором все продумано до мелочей. Все имеет свои места, но для начала эти зоны нужно правильно организовать, чтобы не ставить гладильную доску за открытую дверь спальни. Итак, куда же спрятать весь арсенал Золушки: пылесос, гладильную доску, сушку, швабру с ведром, щетки и стремянку? Правильно – в хозблок!

– рассказали в Full House Design.

Как и где организовать хозяйственный блок

Встроенный шкаф – один из вариантов размещения хозблока. Это может быть самостоятельная единица мебели или одна секция в шкафу.

Важно: хозблок визуально должен быть незаметным в интерьере.

Хозблок может размещаться в шкафу / Фото pinterest

Выдвижные конструкции – такое решение сэкономит пространство. Разместить конструкции можно в кухонном ряду.

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Ниша в стене. По словам дизайнеров интерьера, это самое простое, которое может быть. Доступное пространство наполняется различными полками и отсеками для хранения и скрывается от глаз за лаконичной дверью.

Продумайте наполнение хозблока заранее / Фото pinterest

Открытый блок. Как правило, размещается в закрытой хозяйственной зоне (гардеробной, кладовой или постирочной). Для наполнения потребуются корзины, коробки, органайзеры.

Хозблок можно разместить в отдельном помещении – это удобно и практично / Фото pinterest