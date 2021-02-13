Ремонт на кухні необхідно ретельно продумати до дрібниць, і лише потім приступати до робіт.

Які цікаві хитрощі використати під час ремонту кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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Чарівної палички в ремонті взагалі не існує. Спланувати, продумати всі великі і маленькі рішення, визначитися з колірною гамою і матеріалами оздоблення – велика робота,

– зазначила Ілляшенко.

Які хитрощі знадобляться під час ремонту кухні

Планування кухні . Важливо пам'ятати про робочий трикутник;

. Важливо пам'ятати про робочий трикутник; Пошук референсів. За словами дизайнерки інтер'єру, важливо не просто дивитися картинки з кухнями, а й фіксувати собі ті деталі, які подобаються: колір підлоги і стін, розташування техніки, кількість тумб, навісних шаф і пеналів, освітлення тощо.

Поліна Ілляшенко уточнила, що найбільш практичне рішення для підлоги кухні – сірі і бежево-карамельні відтінки.

Кухня – досить технічне приміщення, призначене для приготування, самі знаєте: крихти сипляться всюди, часу на прибирання вистачає не завжди, тому говорячи про практичність, я маю на увазі, що пил і крихти будуть менш помітні. Краще не вибирати занадто темні покриття, оскільки буде видно всі відбитки, подряпини і розводи після прибирання,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

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Сплануйте всі дрібниці до початку ремонту​ / Фото dizayndoma

Побутову техніку на кухні можна не тільки будувати, але і заховати . Це стосується абсолютно всіх предметів від чайника до кухонних машин.

. Це стосується абсолютно всіх предметів від чайника до кухонних машин. Ще одна фішка – широка стільниця . Наприклад, стандартна ширина – 60 см, можна додати до неї ще 30 см і заховати це місце під дверцята, за якими можна буде розмістити безліч всього.

. Наприклад, стандартна ширина – 60 см, можна додати до неї ще 30 см і заховати це місце під дверцята, за якими можна буде розмістити безліч всього. Пам'ятайте про розетки – на кухні їх має бути багато.

– на кухні їх має бути багато. Якщо ви хочете відмовитися від навісних шаф – продумайте заздалегідь місця для зберігання.

Можна зробити широкі висувні ящики, в які складати тарілки з мийки навіть зручніше. Згадайте, як відкриваючи шафу над раковиною, задираєте свою витончену ручку з тарілкою, а крапельки води, зрадницьки скочуються в рукав по ліктю,

– резюмувала Поліна Ілляшенко.