Ідеальна кухня: які хитрощі використати під час ремонту
Ремонт на кухні необхідно ретельно продумати до дрібниць, і лише потім приступати до робіт.
Джерело:Інстаграм Поліни Ілляшенко
Які цікаві хитрощі використати під час ремонту кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.
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Чарівної палички в ремонті взагалі не існує. Спланувати, продумати всі великі і маленькі рішення, визначитися з колірною гамою і матеріалами оздоблення – велика робота,
– зазначила Ілляшенко.
Які хитрощі знадобляться під час ремонту кухні
- Планування кухні. Важливо пам'ятати про робочий трикутник;
- Пошук референсів. За словами дизайнерки інтер'єру, важливо не просто дивитися картинки з кухнями, а й фіксувати собі ті деталі, які подобаються: колір підлоги і стін, розташування техніки, кількість тумб, навісних шаф і пеналів, освітлення тощо.
Кухня – досить технічне приміщення, призначене для приготування, самі знаєте: крихти сипляться всюди, часу на прибирання вистачає не завжди, тому говорячи про практичність, я маю на увазі, що пил і крихти будуть менш помітні. Краще не вибирати занадто темні покриття, оскільки буде видно всі відбитки, подряпини і розводи після прибирання,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
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Сплануйте всі дрібниці до початку ремонту / Фото dizayndoma
- Побутову техніку на кухні можна не тільки будувати, але і заховати. Це стосується абсолютно всіх предметів від чайника до кухонних машин.
- Ще одна фішка – широка стільниця. Наприклад, стандартна ширина – 60 см, можна додати до неї ще 30 см і заховати це місце під дверцята, за якими можна буде розмістити безліч всього.
- Пам'ятайте про розетки – на кухні їх має бути багато.
- Якщо ви хочете відмовитися від навісних шаф – продумайте заздалегідь місця для зберігання.
Можна зробити широкі висувні ящики, в які складати тарілки з мийки навіть зручніше. Згадайте, як відкриваючи шафу над раковиною, задираєте свою витончену ручку з тарілкою, а крапельки води, зрадницьки скочуються в рукав по ліктю,
– резюмувала Поліна Ілляшенко.
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