У центрі Токіо збудували готель на ділянці 80 квадратних метрів: який він має вигляд

Японська архітектурна студія Kooo Architects спроєктувала дуже вузький готель Rakuragu. Він розташований на площі 83,5 квадратних метра.

Готель має особливу форму з "вирізаними" балконами та терасами, які розміщені тільки по один бік будівлі. Таке планування є нетиповим для споруди з мінімальним освітленням.

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Дуже вузький готель на площі до 100 квадратів

Номери люкс у готелі мають великі балкони, а менші двомісні номери – не мають взагалі. Загалом у готелі є дев'ять поверхів і чотирнадцять номерів.



Білий готель під назвою Rakuragu / Фото Dezeen

Ця концепція балкона створює культовий фасад архітектури, а план різних балконів безпосередньо врівноважує поєднання готельних номерів,

– сказала співзасновниця Kooo Architects Аяка Кодзіма.

Під час роботи над екстер'єром архітектори враховували висоту кожного поверху та стан будинків довкола.

"Процес мислення базувався на спостереженні за навколишніми будівлями та створенні балконів у місцях, де приватне життя не буде порушуватися", – додала Кодзіма.



Балкони по один бік / Фото Dezeen

Готель має сталеву каркасну конструкцію з розкосами, що розширює простір і збільшує освітлення у приміщеннях. Для інтер'єру розробники обрали палітру сірих кольорів. За словами співзасновниці студії, саме такі кольори максимізують ефект природного освітлення.