Видання Dezeen назвало 10 найкращих готелів 2022 року: який вони мають вигляд

Упродовж 2022 року на сайті Dezeen було представлено понад 50 проєктів та хостелів зі всього світу. Проаналізувавши їх, автори відібрали десятку будівель з особливим дизайном, формою чи історією зведення.

Від готелю-храму до переобладнаної в'язниці у Берліні – зібрали для вас найцікавіше в огляді архітектури 2022 року.

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Бутик-готель Casa TO у Мексиці

Природне охолодження приміщення стало пріоритетом для архітектора Людвіга Годфруа, який спроєктував бутик-готель на тихоокеанському узбережжі Мексики.



Бутик-готель Casa TO у Мексиці / Фото Jaime Navarro

Лита бетонна конструкція має різноманітні отвори, у тому числі великі круглі вирізи, через які проходить вітер. Окрім цього на усій території готелю є басейни та відкриті ванни. Годфруа зазначив, що цей готель – інтерпретація храму в штаті Оахака, тому значний акцент тут зроблений на релаксі, тиші та спокої.

Готель Terrestre у Мексиці

Мексиканський архітектор Альберто Калах та його студія Taller de Arquitectura X спроєктували готельний комплекс, що повністю працює на сонячній енергії.

Автономний готельний комплекс Terrestre / Фото Tom de Peyret

Готель Terrestre складається з 14 вілл, ресторану просто неба, SPA-салону, для зведення яких був використаний бетон та цегла ручної роботи.

Готель Downtown LA Proper, США

Готель на 148 номерів у центрі Лос-Анджелеса відзначений премією Dezeen Awards за найкращий інтер'єр у 2022 році. Еклектичне оздоблення створив дизайнер Келлі Уістлер, щоб продемонструвати творчість міста.



Еклектичний готель у Лос-Анджелесі / Фото Ingalls

Готель облаштували у колишньому приватному клубі, збудованому у 1920-х роках. Будівля була натхненна культурами Мексики, Марокко, Іспанії та Португалії. Серед декору в зонах загального призначення зустрічаються фрески, скульптури та картини відомих митців. Самі номери-люкси містять приватні басейни.

Wilmina, Німеччина

Один із найдивовижніших нових готелів 2022 року – ревіталізована закинута жіноча в'язниця та будівля суду у Берліні. Місцева компанія Grüntuch Ernst Architects перетворила колишні камери на тихі номери, оформлені у світлих тонах, з м'якими текстурами та теплими, приємними на дотик матеріалами.



Колишня жіноча тюрма тепер стала готелем / Фото Patricia Parinejad

U-подібний тюремний блок тепер містить бібліотеку, бар, SPA-центр та тренажерний зал, а прибудова, в якій знаходиться ресторан, з'єднує будівлю з колишнім будинком суду, де й облаштували рецепцію.

Будинок "Біосфера", Швеція

У 2022 році готель Treehotel додав ще один будинок на дереві, спроєктований студією BIG.



Номер на дереві / Фото BIG

Будівля оформлена 350 шпаківнями різного розміру. Кожна із них закріплена на металевій сітці. За кулястим каркасом прихований скляний куб площею 34 квадратні метри. Всередині гостей очікує ліжко, туалет та відпочинкова зона, спроєктована спеціально для спостереження за птахами.

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Patina Maldives у Мальдівах

В рамках проєкту бразильського офісу Studio MK27 вдалося перетворити острів штучного архіпелагу Фарі на розкішний готельний курорт з відокремленими пляжними люксами та водними віллами, що виходять у море.



Усі номери захищені від поглядів сторонніх / Фото Fernando Guerra

Забарвлені у землисті відтінки будинки перегукуються із ландшафтом регіону. Усі будівлі не перевищують висоту дерев, тому кожен номер максимально ізольований.

Ace Hotel Toronto, Канада

Бренд Ace Hotel продовжив співпрацю з бюро Shim-Sutcliffe Architects. У результаті мережу вдалося розширити і на Торонто.



В готелі продумана кожна зона / Фото Jess Laird

Ace Hotel Toronto розрахований на 123 номери. Фасад готелю створений із червоної цегли. У номерах готелю та місцях загального користування представлені оригінальні витвори мистецтва.

Вілла Floating Cloud Township у Китаї

Китайська студія More Design Office відремонтувала шість традиційних закинутих будинків, щоб створити сучасні гостьові поселення у провінції Чжецзян.



Готель є частиною глобального проєкту із залучення туристів / Фото Xun Zheng

Нові вікна та перегородки створюють контраст із текстурованими земляними стінами, а також оригінальними дверима.

Готель Flavia у Мексиці

Мексиканська архітектурна фірма RootStudio будувала готель на 27 номерів, не маючи кінцевого плану. Будівля вводилася в експлуатацію поетапно, як "житлова скульптура", тому більшість деталей проєкту опрацьовувалися на місці.



Готель будувався інтуїтивно / Фото Lizzet Ortiz and Deslior

В результаті вийшла будівля, організована навколо двору, заповненого ендемічною рослинністю.

Artchimboldi Menorca у Іспанії

Колишня школа для дівчаток стала новою локацією готельної компанії Artchimboldi. Спільно із архітекторкою Еммою Марті це місце вдалося перетворити на зручний хостел для роботи та відпочинку.



Хостел із капсульними номерами в Іспанії / Фото Pol Viladoms

У будівлі є простори, орієнтовані на робочі зустрічі та конференції, а також дерев'яні "капсули", де можна зупинитися на ніч.