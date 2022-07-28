Про це розповів один із основних інвесторів стартапу – Андрій Федорів. За його словами, невдовзі аналогічне рішення для віддаленої роботи зявиться і в інших найкращих готелях світу.

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Remo: переваги офісів від українських стартаперів

Розробники створюють комфортні робочі кабінети для віддалених співробітників. Кожен із них – приватний. Проте, на відміну від стандартних офісів, розміщуватимуть їх не посеред бетонної забудови, а на локаціях, де працівник буде максимально ефективним, зокрема – сонячних курортах. Як підкреслює Федорів, це покращуватиме концентрацію уваги.



Інтер'єр офісів / Фото фейсбук Андрія Федоріва

Також користувачам пропонують мобільний застосунок, який допоможе самостійно вирішувати, у якій частині світу жити та працювати.

Тепер не варто буде бігати навколо басейну в пошуках вайфай, або вибачатися за гомін дітей під час важливого дзвінка,

– прокоментував переваги офісу Федорів.



Інтер'єр офісів / Фото фейсбук Андрія Федоріва

Попри компактну площу кожен офіс містить усе необхідне для роботи: стіл з регульованою висотою, офісне крісло, м'яке крісло, журнальний столик, холодильник, терасу, гардероб, диван, стіл переговорів.

Який вигляд має приватний офіс від Remo: дивіться відео

Існує 2 способи оплатити відповідний офіс:

перший – передплата через відповідний сайт на весь час перебування у готелі;

другий – добовий доступ за 50 доларів.

Нагадаємо. Засновниками унікального проєкту є українські підприємці Ярослав Пригара та Данило Пасько. Раніше компанія розповідала, що має понад 20 інвесторів-ангелів з України та інших країн.