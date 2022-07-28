Про це розповів один із основних інвесторів стартапу – Андрій Федорів. За його словами, невдовзі аналогічне рішення для віддаленої роботи зявиться і в інших найкращих готелях світу.
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Remo: переваги офісів від українських стартаперів
Розробники створюють комфортні робочі кабінети для віддалених співробітників. Кожен із них – приватний. Проте, на відміну від стандартних офісів, розміщуватимуть їх не посеред бетонної забудови, а на локаціях, де працівник буде максимально ефективним, зокрема – сонячних курортах. Як підкреслює Федорів, це покращуватиме концентрацію уваги.
Інтер'єр офісів / Фото фейсбук Андрія Федоріва
Також користувачам пропонують мобільний застосунок, який допоможе самостійно вирішувати, у якій частині світу жити та працювати.
Тепер не варто буде бігати навколо басейну в пошуках вайфай, або вибачатися за гомін дітей під час важливого дзвінка,
– прокоментував переваги офісу Федорів.
Інтер'єр офісів / Фото фейсбук Андрія Федоріва
Попри компактну площу кожен офіс містить усе необхідне для роботи: стіл з регульованою висотою, офісне крісло, м'яке крісло, журнальний столик, холодильник, терасу, гардероб, диван, стіл переговорів.
Який вигляд має приватний офіс від Remo: дивіться відео
Існує 2 способи оплатити відповідний офіс:
- перший – передплата через відповідний сайт на весь час перебування у готелі;
- другий – добовий доступ за 50 доларів.