Об этом рассказал один из основных инвесторов стартапа – Андрей Федорив. По его словам, вскоре аналогичное решение для отдаленной работы появится и в других лучших отелях мира.
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Remo: преимущества офисов от украинских стартаперов
Разработчики создают комфортабельные рабочие кабинеты для удаленных сотрудников. Каждый из них – частный. Однако, в отличие от стандартных офисов, их будут размещать не среди бетонной застройки, а на локациях, где работник будет максимально эффективным, в частности, – солнечных курортах. Как подчеркивает Федоров, это улучшает концентрацию внимания.
Интерьер офисов / Фото фейсбук Андрея Федорива
Также пользователям предлагают мобильное приложение, которое поможет самостоятельно решать, в какой части мира жить и работать.
Теперь не нужно будет бегать вокруг бассейна в поисках вайфай, или извиняться за детей во время важного звонка,
– прокомментировал преимущества офиса Федорив.
Интерьер офисов / Фото фейсбук Андрея Федорива
Несмотря на компактную площадь, каждый офис содержит все необходимое для работы: стол с регулируемой высотой, офисное кресло, мягкое кресло, журнальный столик, холодильник, террасу, гардероб, диван, стол переговоров.
Как выглядит частный офис от Remo: смотрите видео
Существует 2 способа оплатить соответствующий офис:
- первый – подписка через соответствующий сайт на все время пребывания в отеле;
- второй – суточный доступ за 50 долларов.