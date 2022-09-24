У Миколаєві встановили зупинку-укриття: який вона має вигляд

У Корабельному районі Миколаєва поблизу зупинки громадського транспорту встановили залізобетонне укриття. Споруда виконана за ізраїльським зразком з армованого бетону.

Укриття є подарунком одеського бізнесмена і мецената Анатолія Редера. Він планував передати конструкцію міській владі Одеси, проте ті вирішили, що Миколаїв, який регулярно потерпає від обстрілів зі сторони росії, більше потребує захисту.

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Що відомо про зупинку-укриття

Армоване мобільне укриття створили у SafePlaceUA. Вулична захисна споруда розрахована на 18 осіб. Саме стільки місць для сидіння передбачено у кожному блоці. Однак автори проєкту зазначають, що завдяки вмонтованій системі вентиляції в укритті можуть перебувати одночасно 24 людини.

Конструкція складається з армованого каркаса у два шари, бетону й металевих броньованих дверей. Загальна вага споруди – понад 70 тонн, основної частини зі стінами – 36 тонн.

Зупинка-укриття від SafePlace / Фото Суспільне

Про нове укриття у соцмережах написав, зокрема, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Що відомо про SafePlace

Це ініціатива зі створення мережі мобільних вуличних укриттів для місць відпочинку, дитячих майданчиків, парків, скверів, зупинок громадського транспорту.

Мобільні укриття захищають цивільне населення від ударних хвиль, уламків та прямого влучання деяких снарядів, Ціль проєкту – встановити по Україні 1 000 монолітно-бетонних об'єктів.