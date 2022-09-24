Укрытие является подарком одесского бизнесмена и мецената Анатолия Редера. Он планировал передать конструкцию городским властям Одессы, однако те решили, что Николаев, регулярно страдающий от обстрелов со стороны россии, больше нуждается в защите.

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Что известно об остановке-укрытии

Армированное мобильное укрытие создали в SafePlaceUA. Уличная защитная постройка рассчитана на 18 человек. Именно столько сидений предусмотрено в каждом блоке. Однако авторы проекта отмечают, что благодаря встроенной системе вентиляции в укрытии могут находиться одновременно 24 человека.

Конструкция состоит из армированного каркаса в два слоя, бетона и металлической бронированной двери. Общий вес сооружения – более 70 тонн, основная часть со стенами – 36 тонн.



Остановка-укрытие от SafePlace / Фото Суспільне

О новом укрытии в соцсетях написал, в частности, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Что известно о SafePlace

Это инициатива создания сети мобильных уличных укрытий для мест отдыха, детских площадок, парков, скверов, остановок общественного транспорта.

Мобильные укрытия защищают гражданское население от ударных волн, обломков и прямого попадания некоторых снарядов. Цель проекта – установить по Украине 1000 монолитно-бетонных объектов.