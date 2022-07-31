Головними принципами дизайну інтер'єру стають ергономіка, комфорт та естетика. Тому від громіздких конструкцій, які були популярними у радянському минулому, варто відмовитися, інформує 24 канал. Це стосується насамперед стінок для вітальні.

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Від яких стінок варто позбутися

Більшість не уявляє вітальні без масивної стінки з телевізором, шафами та декором, який загромаджує простір на відкритих полицях. Однак все це давно слід залишити у минулому.

Стінки зі скляними "вітражами"



Дерев'яні стінки зі скляними вставками давно застаріли / Фото Fixmebli

Сервіз за склом, де збирається пил, екран телевізора не незручній висоті, нефункціональні шухляди, де практично завжди зберігається те, що давно пора викинути, – це лише частина недоліків такого рішення. Крім того, як і інші стінки для вітальні, що потрапили у цей список, вони громіздкі та крадуть ефективну площу, яку можна використати на щось значно приємніше.

Стінка з робочим столом у вітальні

Комбінована стінка – непрактичне рішення / Фото 4ear

Правильне зонування – запорука порядку у домі. Крім того, коли ви ділите простір на робочий та відпочинковий, вам легше відновлюватися. Багатофункціональні стінки у вітальні забирають цю можливість. Ви не можете провести важливий дзвінок, бо члени сім'ї хочуть дивитися телевізор. Ця ж проблема може виникнути, коли на вас навалилася термінова робота, а у двері стукають гості. Крім того, таке рішення заважатиме якісно відпочити, оскільки навіть у вихідні перед очима маячить екран робочого комп'ютера.

Кутова шафа

Кутова шафа неприродного кольору візуально спотворює вітальню / Фото Comfort House

Ще один привіт із минулого. Ніколи незрозуміло, що саме у цих шафах зберігають господарі дому. Чи то верхній одяг, для якого мали б передбачити місце у передпокої, чи то гардероб, який повинен зберігатися у спальні, чи то постіль, яка теж недоречна у вітальні.

Крім цього, подібні стінки виглядають застаріло та неестетично. Краще взагалі не дивитися їхню сторону, аби потім не думати, як приховати цей недоречний т масивний елемент.

Двоколірні стінки

Двоколірна стінка – рішення з 2010-х років / Фото satu

Цей варіант прийшов на заміну класичним дерев'яним стінкам та найчастіше встановлювався у квартирах із "євроремонтом" зразка 2010 року. Цей перехідний етап народив навіть чорно-білі міністінки з навісними конструкціями, які теж сьогодні втратили свою актуальність.

Округлі форми

Округла стінка погано вписується в інтер'єр / Фото housechief

Рішення, яке раніше позиціювалося, як футуристичне, в сучасному дизайні виглядає, як мінімум, недоречно. Краще використовувати виражену геометрію. Так стінка краще впишеться у загальну композицію та не набридне через кілька місяців використання.

Вдалі варіанти оформлення стінок вітальні

Необов'язково зациклюватися на закритих конструкціях. Організувати простір можна і за допомогою стелажів, ящиків та полиць. Телевізор у такому разі закріплюють на стіні. Крім цього, на відміну від масивних стінок, легкі конструкції допоможуть оформити різні світлові сценарії.

Чим замінити стінку для вітальні / Фото behance, MG8U114, amjstudio, фейсбук Espacios Productivos