Главными принципами дизайна интерьера становятся эргономика, комфорт и эстетика. Поэтому от громоздких конструкций, популярных в советском прошлом, стоит отказаться, информирует 24 канал. Это касается в первую очередь стенок для гостиной.

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От каких стен стоит избавиться

Большинство не представляет гостиной без массивной стенки с телевизором, шкафами и декором, который громоздит пространство на открытых полках. Однако все это давно следует оставить в прошлом.

Стенки со стеклянными "витражами"



Деревянные стенки со стеклянными вставками давно устарели / Фото Fixmebli

Сервиз за стеклом, где собирается пыль, экран телевизора на неудобной высоте, нефункциональные ящики, где практически всегда хранится то, что давно пора выбросить, – это лишь часть недостатков такого решения. Кроме того, как и другие стенки для гостиной, попавшие в этот список, они воруют эффективную площадь, которую можно использовать на что-нибудь гораздо приятнее.

Стенка с рабочим столом в гостиной

Комбинированная стенка – непрактичное решение / Фото 4ear

Правильное зонирование – залог порядка в доме. Кроме того, когда вы делите пространство на рабочее и для отдыха, вам легче восстанавливаться. Многофункциональные стенки в гостиной отнимают эту возможность. Вы не можете совершить важный звонок, когда члены семьи хотят смотреть телевизор. Эта же проблема может возникнуть, когда на вас навалилась срочная работа, а в дверь стучат гости. Кроме того, такое решение будет мешать качественно отдохнуть, поскольку даже по выходным перед глазами маячит экран рабочего компьютера.

Угловой шкаф

Угловой шкаф неестественного цвета визуально уродует гостиную / Фото Comfort House

Еще один привет из прошлого. Непонятно, что именно в этих шкафах хранят хозяева дома. То ли верхнюю одежду, для которой нужно предусмотреть место в прихожей, то ли гардероб, который должен храниться в спальне, то ли постель, которая также неуместна в гостиной.

Кроме этого, подобные стенки выглядят устарело и не эстетично. Лучше вообще не смотреть их сторону, чтобы потом не думать, как скрыть этот неуместный и массивный элемент.

Двухцветные стенки

Двухцветная стенка – решение с 2010-х годов / Фото satu

Этот вариант пришел на смену классическим деревянным стенкам и чаще всего устанавливался в квартирах с "евроремонтом" образца 2010 года. Этот переходный этап родил даже черно-белые мини-стенки с навесными конструкциями, которые тоже сегодня потеряли свою актуальность.

Округлые формы

Округлая стенка плохо вписывается в интерьер / Фото housechief

Решение, ранее позиционировавшееся, как футуристическое, в современном дизайне выглядит, как минимум, неуместно. Лучше использовать выраженную геометрию. Так стенка лучше впишется в общую композицию и не надоест через несколько месяцев использования.

Удачные варианты оформления стен гостиной

Необязательно зацикливаться на закрытых конструкциях. Организовать пространство можно и с помощью стеллажей, ящиков и полок. Телевизор в таком случае закрепляют на стене. Кроме этого, в отличие от массивных стенок, легкие конструкции помогут оформить разные световые сценарии.

Чем заменить стенку для гостиной / Фото behance, MG8U114, amjstudio, фейсбук Espacios Productivos