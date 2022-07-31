Громіздкий антитренд: стінки для вітальні, від яких варто позбутися

Люди, які сьогодні розпочинають ремонт у квартирах, керуються принципом "зробити раз, але надовго". Тому на зміну мінливим трендам приходять рішення, які будуть актуальними впродовж десятиліть.

Головними принципами дизайну інтер'єру стають ергономіка, комфорт та естетика. Тому від громіздких конструкцій, які були популярними у радянському минулому, варто відмовитися, інформує 24 канал. Це стосується насамперед стінок для вітальні.

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Від яких стінок варто позбутися

Більшість не уявляє вітальні без масивної стінки з телевізором, шафами та декором, який загромаджує простір на відкритих полицях. Однак все це давно слід залишити у минулому.

Стінки зі скляними "вітражами"



Дерев'яні стінки зі скляними вставками давно застаріли / Фото Fixmebli

Сервіз за склом, де збирається пил, екран телевізора не незручній висоті, нефункціональні шухляди, де практично завжди зберігається те, що давно пора викинути, – це лише частина недоліків такого рішення. Крім того, як і інші стінки для вітальні, що потрапили у цей список, вони громіздкі та крадуть ефективну площу, яку можна використати на щось значно приємніше.

Стінка з робочим столом у вітальні

Комбінована стінка – непрактичне рішення / Фото 4ear

Правильне зонування – запорука порядку у домі. Крім того, коли ви ділите простір на робочий та відпочинковий, вам легше відновлюватися. Багатофункціональні стінки у вітальні забирають цю можливість. Ви не можете провести важливий дзвінок, бо члени сім'ї хочуть дивитися телевізор. Ця ж проблема може виникнути, коли на вас навалилася термінова робота, а у двері стукають гості. Крім того, таке рішення заважатиме якісно відпочити, оскільки навіть у вихідні перед очима маячить екран робочого комп'ютера.

Кутова шафа

Кутова шафа неприродного кольору візуально спотворює вітальню / Фото Comfort House

Ще один привіт із минулого. Ніколи незрозуміло, що саме у цих шафах зберігають господарі дому. Чи то верхній одяг, для якого мали б передбачити місце у передпокої, чи то гардероб, який повинен зберігатися у спальні, чи то постіль, яка теж недоречна у вітальні.

Крім цього, подібні стінки виглядають застаріло та неестетично. Краще взагалі не дивитися їхню сторону, аби потім не думати, як приховати цей недоречний т масивний елемент.

Двоколірні стінки

Двоколірна стінка – рішення з 2010-х років / Фото satu

Цей варіант прийшов на заміну класичним дерев'яним стінкам та найчастіше встановлювався у квартирах із "євроремонтом" зразка 2010 року. Цей перехідний етап народив навіть чорно-білі міністінки з навісними конструкціями, які теж сьогодні втратили свою актуальність.

Округлі форми

Округла стінка погано вписується в інтер'єр / Фото housechief

Рішення, яке раніше позиціювалося, як футуристичне, в сучасному дизайні виглядає, як мінімум, недоречно. Краще використовувати виражену геометрію. Так стінка краще впишеться у загальну композицію та не набридне через кілька місяців використання.

Вдалі варіанти оформлення стінок вітальні

Необов'язково зациклюватися на закритих конструкціях. Організувати простір можна і за допомогою стелажів, ящиків та полиць. Телевізор у такому разі закріплюють на стіні. Крім цього, на відміну від масивних стінок, легкі конструкції допоможуть оформити різні світлові сценарії.

Чим замінити стінку для вітальні / Фото behance, MG8U114, amjstudio, фейсбук Espacios Productivos