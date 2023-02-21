У Вішоу, що розташований у Північному Ланкаширі (Шотландія) вирішили знести 8 багатоквартирних будинків. Втім, не всі мешканці покинули своє житло – один чоловік прийняв рішення залишитися попри все.

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Нік, який колись працював у банку і зараз перебуває на пенсії, живе неначе на пустирі. Людей навколо немає, його оточують пусті будинки, територія навколо яких поросла травою, а купи сміття нагромаджуються з кожним роком.

Пенсіонер мешкає сам у цілому кварталі / Фото SWNS

Холи будинків не освітлюються, тож з настанням ночі його оточує темрява. Втім, навіть попри це чоловік не збирається покидати свою домівку та переїжджати.

Люди думають, що тут ніхто не живе, і просто звозять сюди гори сміття. Я облаштував своє житло і нікуди поки не збираюся, поки місцева рада не зв'яжеться зі мною та не запропонує рішення,

– сказав Нік.

Пенсіонер придбав квартиру у 2017 році за програмою, яка передбачала знижку. У його кварталі мешкало близько 200 людей, але до 2021 року всі вони вирішили переїхати.

Місцева влада прийняла рішення знести будинки та запропонувала Ніку 35 000 фунтів та покриття оренди житла в іншому місці впродовж двох років. Чоловік стверджує, що цього замало, адже його квартира коштує близько 100 тисяч, тому не збирається нікуди їхати, поки не отримає свого.