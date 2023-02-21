В Вишоу, расположенном в Северном Ланкашире (Шотландия), решили снести 8 многоквартирных домов. Впрочем, не все покинули свое жилье – один мужчина принял решение остаться несмотря ни на что.

Читайте также Стабильный доход в нестабильных условиях: почему сейчас лучшее время инвестировать в новостройки Львова

Ник, который когда-то работал в банке и сейчас находится на пенсии, живет как на пустыре. Людей вокруг нет, его окружают пустые дома, территория вокруг которых поросла травой, а кучи мусора скапливаются с каждым годом.

Пенсионер живет сам в целом квартале / Фото SWNS

Холы домов не освещаются, так что с наступлением ночи его окружает тьма. Впрочем, даже несмотря на это мужчина не собирается покидать свой дом и переезжать.

Люди думают, что здесь никто не живет и просто свозят сюда горы мусора. Я обустроил свое жилье и никуда пока не собираюсь, пока местный совет не свяжется со мной и не предложит решение,

– сказал Ник.

Пенсионер приобрел квартиру в 2017 году по программе, которая предусматривала скидку. В его квартале проживало около 200 человек, но к 2021 году все они решили переехать.

Местные власти приняли решение снести дома и предложили Нику 35 000 фунтов и покрытие аренды жилья в другом месте в течение двух лет. Мужчина утверждает, что этого мало, ведь его квартира стоит около 100 тысяч, поэтому не собирается никуда ехать, пока не получит своего.