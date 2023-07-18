Новий власник занедбаного помешкання живе в Брисбені. Він купив халупу за 1,2 мільйона доларів. Житло розташоване в Палм-Біч, передмісті Сіднея.

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Чому будиночок так швидко купили

Халупа хоч і маленька за розміром, але розташована на ділянці площею 405 квадратних метрів. Очевидно, новий власник хотів не так придбати житло, як територію.

Помешкання розташоване дуже близько до узбережжя Тасманового моря. Якщо знести занедбане житло та побудувати новий, гарний будинок – це стане місцем мрії.



Чудове місце розташування / Фото Realestate

Відомо, що це помешкання побудувало подружжя для відпочинку в 1946 році. Воно вміщує дві спальні.

Агенти з нерухомості кажуть, що такої старої та занедбаної нерухомості, яка б залишилася в повністю первісному стані, вони ще не бачили.

В оголошенні нерухомість описана як "ідеальне місце для перебудови та створення вашої сімейної гавані".

Зазначимо, що середня вартість будинку з двома спальнями в Палм-Біч становить 1,378 мільйона доларів, що на 0,5% більше за останні 12 місяців.