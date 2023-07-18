Новый владелец заброшенного жилья живет в Брисбене. Он купил хижину за 1,2 миллиона долларов. Жилье расположено в Палм-Бич, пригороде Сиднея.

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Почему домик так быстро купили

Хижина хоть и маленькая по размеру, но расположена на участке площадью 405 квадратных метров. Очевидно, новый владелец хотел не столько приобрести жилье, как территорию.

Апартаменты расположены очень близко к побережью Тасманового моря. Если снести заброшенное жилье и построить новый, красивый дом – это место мечты.



Прекрасное местоположение / Фото Realestate

Известно, что это жилье построили супруги для отдыха в 1946 году. Оно вмещает две спальни.

Агенты по недвижимости говорят, что такой старой и заброшенной недвижимости, которая осталась бы в полностью первоначальном состоянии, они еще не видели.

В объявлении недвижимость описана как "идеальное место для перестройки и создания вашей семейной гавани".

Отметим, что средняя стоимость дома с двумя спальнями в Палм-Бич составляет 1,378 миллиона долларов, что на 0,5% больше за последние 12 месяцев.