У Харкові встановлять зупинки, які захищають від артобстрілів

Невдовзі у Харкові встановлять покращені зупинки громадського транспорту. Відомо, що вони здатні захистити жителів міста від артилерійських обстрілів.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що вже визначено пріоритетні локації.

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Безпечні зупинки громадського транспорту в Україні

Влада Харкова обіцяє, що модернізовані зупинки з'являться до кінця літа.

Протягом 2 – 3 тижнів у Харкові почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед – на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів і трамваїв,

​​– розповів Ігор Терехов.



У Харкові встановлять безпечні зупинки-укриття / Фото телеграм Ігоря Терехова

За його словами, це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розлітання осколків,

– зауважив міський голова Харкова.



У Харкові встановлять безпечні зупинки-укриття / Фото телеграм Ігоря Терехова

Терехов виступив проти будівництва тимчасового житла для переселенців

Раніше Терехов заявив, що вважає будівництво тимчасового житла для вимушених переселенців недоцільним. На його думку, витрачені на це кошти краще скерувати на повноцінну відбудову міст.

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За словами Терехова, Харків мав досвід будівництва модульного містечка для вимушених переселенців у 2014 році. Максимальний термін експлуатації цих об'єктів – три роки, проте минуло 8 років, а в конструкціях досі живуть переселенці з Луганської та Донецької областей.

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