Переосмислення традицій: який вигляд можуть мати сучасні хати-мазанки

Сьогодні велика кількість українців почала відкривати для себе споконвічні традиції та автентичні звичаї. Це проявляється, зокрема, в мистецтві, моді та дизайні інтер'єрів.

Ймовірно, вже найближчим часом етнотренди перекочують із дизайну в архітектуру, а все більше замовників почне цікавитися проєктами вдосконалених хатин-мазанок.

Цікаво На які квартири буде попит у 2023 році: прогноз девелопера

Як колись будували хати-мазанки

Колись хатки-мазанки будували із глини, сирцевої цегли чи хмизу. Далі каркас обмазували розчином з глини і гною, а стіни покривалися побілкою на вапні. Саме через технологію будівництва їх і називали мазанками.

Такі хати були поширені на території степової та лісостепової України, що пов'язано з природними умовами, оскільки лісів там було обмаль, а відповідно бракувало деревини для будівництва. Тому головним будівельним матеріалом стала глина. Часто такі хати розмальовували народними орнаментами і символами.

Такі хати мали низку переваг: взимку у них було тепло, а влітку вони зберігали прохолоду. Проте з роками вони просідали у ґрунт. Власне, недовговічність була головним їхнім недоліком.

Як сучасники уявляють вдосконалені мазанки: дивіться відео

Сучасні українські хати-мазанки

Сьогодні техніку хати-мазанки використовують українські архітектори Сергій Махно, Олег і Ліля Україна, Юрій Ринтовт, Вікторія Якуша, а також столяр Микола Степанець. Сучасні майстри цінують глину за те, що вона добре повторює природні форми. Цю техніку вважають актуальною через її екологічність та оригінальність.



Ресторан "Гуляй Поле" за проєктом студії Олега і Лілі Україна / Фото Юрій Орлик

Модернізовані варіації відрізняються від традиційних насамперед формами. На візуалізаціях можна побачити панорамні вікна, другий поверх та невеличкі тераси. До того ж, якщо проєкти почнуть реалізовувати, зміниться конструкція та матеріали. Вже сьогодні майстри, які працюють із глиною, додають до неї насіння льону, конопель і чайне листя, щоб зробити покриття більш фактурними.

Деякі архітектори, наприклад Олег Дроздов, будує з місцевої глини, додаючи міцності коштом піску і гравію у різних пропорціях, а для тримальних конструкцій використовується цемент.