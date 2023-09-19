Яким би химерним не був будинок, він вже очікує на продаж, побувши на ринку лише кілька тижнів. Житло площею 55 квадратних метрів продають за 295 тисяч доларів.

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"Маленька країна чудес"

"Було цікаво читати коментарі та дивитися реакцію багатьох людей", – каже агентка з лістингу Єва Кроасдейл, яка є власницею житла як інвестиційної нерухомості.

Химерний будиночок у сільській місцевості побудували у 2008 році за допомогою CalEarth. Це будівельна система, суть якої полягає у використанні мішків з піском та землею і колючого дроту. Саме тому житло має такий химерний вигляд – це екодім.

"Коли заходиш всередину, почувається дивно та чарівно. Хоч будиночок маленький, він має високі стелі завдяки купольній конструкції. Таке відчуття, ніби ти потрапила в маленьку країну чудес", – каже Єва.

Всередині такий же химерний, як зовні / Фото ACRE Agency

Будинок розрахований на комфортне розміщення п'ятьох людей у ​​двоярусній кімнаті, тунельній кімнаті та ліжку-горищі з драбиною.

Найцікавішим є спальне місце, до якого потрібно пролізти через тунель. Двоярусна кімната теж особлива, бо має стелю із загартованого скла для спостереження за зірками. "Коли ви лягаєте на верхнє ліжко і дивитеся вгору, то бачите, як колишуться дерева і з'являються зірки вночі. Це дійсно красиво", – розповіла агентка.

Єдиний мінус – душ і ванна на вулиці. У будинку є лише раковина з холодною та гарячою водою, щоб злегка вмитися.

Природа оточує незвичайну власність / Фото ACRE Agency