Каким бы странным ни был дом, он уже ожидает продажи, побывав на рынке всего несколько недель. Жилье площадью 55 квадратных метров продают за 295 тысяч долларов.

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"Маленькая страна чудес"

"Было интересно читать комментарии и смотреть реакцию многих людей", – говорит агент по листингу Ева Кроасдейл, которая является владелицей жилья как инвестиционной недвижимости.

Причудливый домик в сельской местности построили в 2008 году с помощью CalEarth. Это строительная система, суть которой заключается в использовании мешков с песком и землей и колючей проволоки. Именно поэтому жилье выглядит так причудливо - это экодим.

"Когда заходишь внутрь, чувствует себя странно и волшебно. Хотя домик маленький, он имеет высокие потолки благодаря купольной конструкции. Такое ощущение, будто ты попала в маленькую страну чудес", – говорит Ева.

Внутри такой же причудливый, как снаружи / Фото ACRE Agency

Дом рассчитан на комфортное размещение пяти человек в двухъярусной комнате, туннельной комнате и кровати-чердак с лестницей.

Самое интересное спальное место, к которому нужно пролезть через тоннель. Двухъярусная комната тоже особенная, потому что имеет потолок из закаленного стекла для наблюдения за звездами. "Когда вы ложитесь на верхнюю кровать и смотрите вверх, то видите, как колышутся деревья и появляются звезды ночью. Это действительно красиво", – рассказала агент.

Единственный минус – душ и ванная на улице. В доме есть только раковина с холодной и горячей водой, чтобы слегка умыться.

Природа окружает необычную собственность / Фото ACRE Agency