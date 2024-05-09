Всього тиждень часу: як хлопець переоблаштував батьківський гараж на затишне житло

Дев'ятнадцятирічний хлопець Джош із Танбрідж-Веллса, що у Великій Британії, перетворив гараж свого батька на житло мрії. Про кожен етап ремонту він розповідає на своїй сторінці в тік-тоці.

Джош каже, що завжди хотів мати власне житло, але не було на це коштів. Хлопець не раз думав про те, що ж йому робити, і так виникла ідея з переоблаштуванням гаража. Тепер Джош разом із дівчиною мають своє затишне гніздечко.

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На ремонт знадобився тиждень

Більшу частину ремонтних робіт хлопець виконував сам, проте електрику, штукатурку та сантехніку доручив підрядникам. На переоблаштування він витратив 15 тисяч фунтів стерлінгів (близько 738 тисяч гривень). Це значно менше навіть за суму завдатку на купівлю житла.

У його помешканні є окрема ванна кімната, кухня та спальня. Щоб зекономити, Джонс купив багато вживаної техніки, зокрема раковину, пральну машину та плитку.



Спальня в гаражі / Скриншот з відео

Про витрати він розповів в одному зі своїх відео: 3 750 фунтів стерлінгів – на електрику, 570 фунтів – на ванну, 500 фунтів – на кухню і 520 фунтів – на покриття для підлоги.

Процес ремонту зайняв всього лише тиждень. Користувачі були вражені винахідливістю та наполегливістю хлопця: "Хороша робота. Ти – легенда, друже", "Звісно, приміщення маленьке, але своє".

Одна з користувачок поділилася, що тепер думає над таким проєктом і для своїх дітей, які також не мають свого куточка.