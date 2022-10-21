У Канаді збудували унікальний хмарочос зі скляних кубів: перші фото

Токійська архітектурна студія OSO завершила будівництво хмарочоса Deloitte Summit у Ванкувері. Особливістю будівлі є її форма, яка нагадує накладені одна на одну коробки.

За задумом архітекторів, уночі канадська будівля повинна нагадувати китайські ліхтарики, а протягом дня скляні куби зі сталевим каркасом перетворюються на міську скульптуру.

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Який вигляд має хмарочос у Канаді

Цікаво, що OSO – не перша студія, яка взялася за роботу над проєктом. План ділянки розробляли інші архітектори, які пропонували створити традиційний об'єкт. Однак замовник довірив проєкт команді японців, яка запропонувала новий підхід та форму, зберігши лиш деякі елементи модальності скляної вежі.



Жодна зі сторін хмарочоса не є лицьовою / Фото студія OSO

Хмарочос складається з кубів, які асиметрично розташовуються один на одному. Висота будівлі – 24 поверхи. У кожному боксі їх 4. З'єднуються вони центральним ядром з ліфтом, за допомогою якого можна вільно переміщатися поверхами. Опорними конструкціями є 6 мегаколон, які проходять через усю будівлю.



Для будівництва хмарочоса використовували сталь та скло​ / Фото студія OSO

Внаслідок того, що кожна консоль має свій власний відступ, жодна зі сторін хмарочоса не є лицьовою. Тому з різних точок огляду башта має унікальний та гармонійний вигляд. За словами OSO, відчуття хаотичності, яке створюють куби, збалансоване відносно простими планами поверхів.

Який вигляд має хмарочос з різних ракурсів / Фото студія OSO

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Для будівництва хмарочоса використовували класичні матеріали – сталь та скло. Особливістю кожного приміщення є панорамні вікна, які забезпечують добре освітлення впродовж усього робочого дня та забезпечують ефект китайського ліхтарика у темну пору року.



Кав'ярня на першому поверсі / Фото Dezeen

На верхніх поверхах будуть розташовуватися офіси, робочі кабінети та конференц-центри, а знизу облаштують приміщення кав'ярень, ресторанів та магазинів.