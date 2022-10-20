Відповідно до закону про цивільну оборону 1951 року всі будинки, житлові приміщення та промислові будівлі в Ізраїлі повинні мати системи захисту. Так, зараз на території Ізраїлю нараховується понад мільйон підземних бомбосховищ та громадських укриттів (міклатів), пише 24 канал. До того ж кожна квартира обладнана власною системою захисту.

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Мамад і мамак: у чому різниця

Щоб дійти до громадського укриття мешканцям Ізраїлю необхідно 5 – 10 хвилин, однак ракети долітають значно швидше. Відтак населення має лише 20 секунд на пошук сховища. Щоб уберегти цивільних, у 1993 році влада Ізраїлю зобов’язала забудовників проєктувати укріплені кімнати в усіх житлових та громадських будівлях – мамади. Переміститися у них можна за кілька секунд, не виходячи з квартири.

Є 2 види таких кімнат:

мамак – укріплена кімната в громадських будівлях, яка передбачена на кожному поверсі,

– укріплена кімната в громадських будівлях, яка передбачена на кожному поверсі, мамад – укріплена кімната у квартирі.



Укриття в Ізраїлі / Фото finance.walla

До цих приміщень є особливі вимоги:

площа мамада має бути не менше 9 квадратних метрів,

висота стелі – 2,5 метри,

стіни повинні бути залізобетонними, від 25 – 30 сантиметрів,

також забудовники повинні передбачити металеві герметичні двері, що можуть витримати вибухову хвилю,

обов’язковим елементом є фільтри для захисту від атак хімічною зброєю.

Коли немає обстрілів, мамад перетворюється на звичайне приміщення – домашній офіс, спальню чи дитячу кімнату. Планують та будують укріплені приміщення один над одним. Це допомагає зекономити на будівництві та дає змогу краще укріпити стіни і фасад будинку.

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Захищають такі приміщення не від усього. Приміром, при прямому влученні ракети в будинок, домашні укриття (як і населення, яке тут переховується) можуть постраждати. Утім, мамади та мамаки ефективні для захисту від ударної хвилі та уламків ракет.



Мамад у дитячій кімнаті / Фото idei.club

Як планують інтегрувати досвід Ізраїлю в українські реалії

В Україні набув чинності закон №7398, який забезпечить будівництво мережі захисних споруд цивільного захисту задля безпеки громадян. Орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видаванні сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Попри те, що експерти виступають із критикою низки тез в законі, збільшення кількості бомбосховищ та укриттів сьогодні справді важливе.

Як розповіла Олена Шуляк, під час відбудови України будуть змінювати підхід до поняття безпеки. Бомбосховища будуть комфортними та сучасними, а головне – обов'язковими.



В Україні будуть змінювати підхід до облаштування укриттів / Фото Тернопільська ОДА

Про нові стандарти будівництва житла у травні говорила також мерія Львова. Як пояснив керівник профільного управління Антон Коломєйцев, підземні паркінги та інші підземні приміщення рекомендується адаптувати для укриття населення. При цьому приміщення укриття рекомендується відокремлювати від решти паркінгу, забезпечити його санвузлами та розкладними місцями для сидіння. Також будівельники мають передбачити щонайменше 2 виходи.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що дотримання цих стандартів забудовниками враховуватиметься при видачі містобудівних умов та обмежень, та закликає уряд врахувати їх у державно-будівельних нормах.

Наразі обговорення триває й невдовзі українські новобудови можуть значно більше нагадувати звичне помешкання в Ізраїлі.