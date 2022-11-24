Меморіал планують зводити з бетонних блоків, кожен з яких символізує одного з робітників-мігрантів, які загинули в Катарі з 2010 року, тобто з моменту отримання права країни на проведення ЧС-2022.

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Що відомо про концепт хмарочоса

Вперше ідею концептуального хмарочоса презентували у 2014 році. Згідно із намірами студії, об'єкт мав зростати в міру надходження повідомлень про нові смерті. Сьогодні її висота становить 4,4 кілометра. Кожен новий поверх вшановує пам’ять 6 751 трудового мігранта з Індії, Пакистану, Непалу, Бангладеш та Шрі-Ланки, які займались зведенням споруд і стадіонів для проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.



Висота хмарочоса зростала з 2014 року / Фото Week

Ми обрали типологію хмарочоса, тому що екстремальна висота, якої може досягнути проєкт, продемонструє масштаби гуманітарної катастрофи та кількість жертв, що постійно зростає,

– розповіли архітектори.

До того ж саме ця форма дозволила постійно нарощувати висоту. Для будівництва використають модульні бетонні блоки заввишки 2,5 метра.

Меморіал у Катарі від Week: дивіться фото

Катар неодноразово критикувався за порушення прав людини та умови, в яких опинилися мігранти, що працювали над створенням інфраструктури. У 2016 році Amnesty International звинуватила країну у використанні примусової праці. Окрім того, організація закликала архітекторів, які проєктували стадіони долучитися до вияснення обставин смерті людей, які реалізовували їхні об'єкти.



Який вигляд має хмарочос, присвячений загиблим мігрантам у Катарі / Фото Week