Мемориал планируют возводить из бетонных блоков, каждый из которых символизирует одного из рабочих-мигрантов, погибших в Катаре с 2010 года , то есть с момента получения права страны на проведение ЧМ-2022.

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Что известно о концепте небоскреба

Впервые идею концептуального небоскреба представили в 2014 году. Согласно намерениям студии, объект должен был расти по мере поступления сообщений о новых смертях. Сегодня его высота составляет 4,4 километра. Каждый новый этаж чествует память 6751 трудового мигранта из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки, которые занимались возведением сооружений и стадионов для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.



Высота небоскреба росла с 2014 года / Фото Week

Мы выбрали типологию небоскреба, так как экстремальная высота, которой может достичь проект, продемонстрирует масштабы гуманитарной катастрофы и постоянно растущее количество жертв.

– рассказали архитекторы.

К тому же эта форма позволила постоянно наращивать высоту. Для строительства используют модульные бетонные блоки высотой 2,5 метра.

Мемориал в Катаре от Week: смотрите фото

Катар не раз критиковался за нарушение прав человека и условия, в которых оказались мигранты, работавшие над созданием инфраструктуры. В 2016 году Amnesty International обвинила страну в использовании принудительного труда. Кроме того, организация призвала архитекторов, проектировавших стадионы приобщиться к выяснению обстоятельств смерти людей, реализующих их объекты.



Как выглядит небоскреб, посвященный погибшим мигрантам в Катаре / Фото Week