Найвищий у світі меморіал: який вигляд має хмарочос, присвячений загиблим мігрантам у Катарі
Джерело:Dezeen
Архітектурна студія Week спроєктувала меморіал заввишки 4,4 кілометра. Таким чином французько-чилійська команда прагне привернути увагу до масових смертей, пов'язаних з будівництвом стадіонів у Катарі.
Меморіал планують зводити з бетонних блоків, кожен з яких символізує одного з робітників-мігрантів, які загинули в Катарі з 2010 року, тобто з моменту отримання права країни на проведення ЧС-2022.
Читайте також Житло комфорт-класу: найкращі пропозиції у Києві та Львові
Що відомо про концепт хмарочоса
Вперше ідею концептуального хмарочоса презентували у 2014 році. Згідно із намірами студії, об'єкт мав зростати в міру надходження повідомлень про нові смерті. Сьогодні її висота становить 4,4 кілометра. Кожен новий поверх вшановує пам’ять 6 751 трудового мігранта з Індії, Пакистану, Непалу, Бангладеш та Шрі-Ланки, які займались зведенням споруд і стадіонів для проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.
Висота хмарочоса зростала з 2014 року / Фото Week
Ми обрали типологію хмарочоса, тому що екстремальна висота, якої може досягнути проєкт, продемонструє масштаби гуманітарної катастрофи та кількість жертв, що постійно зростає,
– розповіли архітектори.
До того ж саме ця форма дозволила постійно нарощувати висоту. Для будівництва використають модульні бетонні блоки заввишки 2,5 метра.
Меморіал у Катарі від Week: дивіться фото
Катар неодноразово критикувався за порушення прав людини та умови, в яких опинилися мігранти, що працювали над створенням інфраструктури. У 2016 році Amnesty International звинуватила країну у використанні примусової праці. Окрім того, організація закликала архітекторів, які проєктували стадіони долучитися до вияснення обставин смерті людей, які реалізовували їхні об'єкти.
Який вигляд має хмарочос, присвячений загиблим мігрантам у Катарі / Фото Week