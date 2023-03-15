На торгах змагалися 13 учасників. Львів'янка й засновниця проєкту "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів запропонувала за палац найбільшу суму. Вона у 126 перевершила початкову вартість.

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Палац на Хмельниччині відреставрують

Зараз триває активна робота щодо дослідження пам'ятки в архітектурному та історичному аспектах. Найближчим часом експертна група планує впорядкувати будівлю та територію довкола, а також завершити науково-дослідні роботи.

Палац планують відкрити для громадськості приблизно за місяць. Невдовзі власниця шукатиме інвесторів.

"Наше завдання – відродження культурної спадщини України не лише архітектурно та інформаційно, але й соціально: ми прагнемо, аби внаслідок нашої праці занедбані пам’ятки ставали актуальними, аби в них закохувалися. Маємо на меті розкрити весь потенціал та красу цієї споруди", – розповідає власниця Ганна Гаврилів.



Палац на Хмельниччині / Фото Ганни Гаврилів

З історії архітектурної пам'ятки

Будівля має статус пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок приватного адвоката Периторіна" 1910 року.

Споруда є двоповерховою, містить підвальне приміщення площею понад 700 метрів квадратних. Спершу палац функціонував як приватна резиденція, за часи радянської влади – як початкова школа та палац піонерів. Після здобуття незалежності була на балансі Міністерства юстиції. Оскільки палац не використовували, він занепадав.