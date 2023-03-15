На торгах соревновалось 13 участников. Львовянка и основательница проекта "Спадщина.UA" Анна Гаврилив предложила за дворец самую большую сумму. Она в 126 превзошла первоначальную стоимость.

Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ

Дворец на Хмельнитчине отреставрируют

Сейчас идет активная работа по исследованию памятника в архитектурном и историческом аспектах. В ближайшее время экспертная группа планирует привести в порядок здание и территорию вокруг, а также завершить научно-исследовательские работы.

Дворец планируют открыть для общественности примерно через месяц. Вскоре владелица будет искать инвесторов.

"Наша задача – возрождение культурного наследия Украины не только архитектурно и информационно, но и социально: мы стремимся, чтобы в результате нашего труда заброшенные памятники становились актуальными, чтобы в них влюблялись. Намереваемся раскрыть весь потенциал и красоту этого сооружения", – рассказывает владелица Анна Гаврилив.



Дворец на Хмельнитчине / Фото Анны Гаврилив

Из истории архитектурного памятника

Здание имеет статус памятника архитектуры местного значения "Дом частного адвоката Периторина" в 1910 году.

Сооружение является двухэтажным, содержит подвальное помещение площадью более 700 квадратных метров. Сначала дворец функционировал как частная резиденция, при советской власти – как начальная школа и дворец пионеров. После обретения независимости была на балансе Министерства юстиции. Поскольку дворец не использовали, он приходил в упадок.