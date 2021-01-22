Польська нерухомість приваблює багатьох європейців своїми цінами та стабільністю ринку, але найбільше, окрім поляків, її купують саме українці. Чи легше купити житло у Польщі, ніж в Україні?

Щоб підрахувати скільки потрібно збирати на квартиру українцю та поляку, 24 канал взяв до уваги дані по вартості житла та зарплаті.

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Скільки коштує житло в Україні та Польщі

За даними Statista один квадратний метр квартири у Варшаві у першому кварталі 2020 коштував 2 230 євро. Наразі це близько 76 тисяч гривень. За даними 100realty.ua у грудні 2020 року середня вартість одного квадратного метра в Києві коштувала 31 238 гривень. Тобто у 2,4 раза дешевше, ніж у польській столиці.



Нерухомість у Варшаві / Pexels

Та це зовсім не означає, що житло в Україні доступніше. Адже рівень зарплати тут відіграє також ключову роль.

Зарплати українця та поляка

Середня зарплата українця за останніми даними Держстату у листопаді 2020 року склала 11 987 гривень. Як повідомляє Główny Urząd Statystyczny, поляки в той самий час отримували в середньому 5 484 злоті, що еквівалентно 41 200 гривням.

Скільки збиратиме українець та поляк

За 1 середню зарплату українець може купити 0,38 квадратного метра новобудови у Києві, а поляк у своїй столиці за середню зарплату – 0,54 квадратного метра.

Щоб дозволити собі 1 квадратний метр українець повинен працювати майже 3 місяці, не витрачаючи, а поляк – майже 2 місяці.

Звісно ж відкладати все не вдасться, тому припустимо, що сім’я, де жінка та чоловік працюють, відкладає 40% від свого доходу на купівлю квартири у столиці своєї країни.

Виходить, що українській сімейній парі вдається відкласти щомісяця 9 600 гривень на квартиру. А польській – 33 тисячі гривень. Отож українці збиратимуть на власну квартиру площею 50 квадратних метрів 13 років і 7 місяців. Полякам знадобиться 9 років та 8 місяців.

Та варто враховувати інфляцію, девальвацію та підвищення кваліфікації. Щороку середня зарплата зростає, а квартири трохи дорожчають у гривні через інфляцію та інколи падіння курсу. При цьому, люди змінюють роботи або отримують підвищення, тож і зарплата їх зростає.

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Тому насправді при правильному підході назбирати на квартиру українцю вийде швидше, ніж ми підрахували. Але у будь-якому разі середньостатистичний поляк це зробить швидше.

Українці купують польську нерухомість

У 2019 іноземці у Польщі купили 8 500 квартир, з яких 3 200 квартир опинилися у власності українців, повідомив аналітичний центр Gremi Personal. Раніше найбільше квартир у Польщі купували німці, але останніми роками українці обійшли їх за кількістю і досі зберігають лідерство.

Найбільше українців цікавлять квартири у великих містах: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську. Цікаво, що українці купують житло, щоб там жити, а німці й скандинави – як інвестицію.

До речі, українці можуть вільно купувати нерухомість у Польщі. Винятками є лише земельні ділянки понад 1 гектар, приватні будинки та об’єкти біля кордонів. На це потрібен дозвіл польського МВС.

Ринок житла у Польщі

Традиційно найдорожчою нерухомість є у великих містах Польщі:

Варшава – 10,9 тисячі злотих за квадратний метр; Гданськ – 10,1 тисячі злотих; Краків – 9,5 тисячі злотих; Вроцлав – 8,05 тисячі злотих; Познань –7,6 тисячі злотих.

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Зате у маленьких містечках можна придбати житло за трохи більше, ніж 4 тисячі злотих.

У Польщі дуже дешева нерухомість, якщо порівнювати її з цінами в інших країнах ЄС. Крім того, через низьку облікову ставку в 0,1%, яку пообіцяли тримати як мінімум до 2022 року, полякам та іноземцям вигідно брати іпотеку на купівлю житла.