Польская недвижимость привлекает многих европейцев своими ценами и стабильностью рынка, но больше всего, кроме поляков, ее покупают именно украинцы. Легче ли купить жилье в Польше, чем в Украине?

Чтобы подсчитать сколько нужно копить на квартиру украинцу и поляку, 24 канал принял во внимание данные по стоимости жилья и зарплате.

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Сколько стоит жилье в Украине и Польше

По данным Statista один квадратный метр квартиры в Варшаве в первом квартале 2020 года стоил 2230 евро. Сейчас это около 76 тысяч гривен. По данным 100realty.ua в декабре 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра в Киеве стоила 31 238 гривен. То есть в 2,4 раза дешевле, чем в польской столице.



Недвижимость в Варшаве / Pexels

Но это вовсе не означает, что жилье в Украине доступнее. Ведь уровень зарплаты здесь играет также ключевую роль.

Зарплаты украинца и поляка

Средняя зарплата украинца по последним данным Госкомстата в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Как сообщает Główny Urząd Statystyczny, поляки в то же время получали в среднем 5484 злотых, что эквивалентно 41 200 гривнам.

Сколько будет собирать украинец и поляк

За 1 среднюю зарплату украинец может купить 0,38 квадратного метра новостройки в Киеве, а поляк в своей столице средней зарплаты – 0,54 квадратного метра.

Чтобы позволить себе 1 квадратный метр украинец должен работать почти 3 месяца, не тратя, а поляк – почти 2 месяца.

Конечно же откладывать все не удастся, поэтому предположим, что семья, где женщина и мужчина работают, откладывает 40% своего дохода на покупку квартиры в столице своей страны.

Получается, что украинской семейной паре удается отложить ежемесячно 9600 гривен на квартиру. А польской – 33 тысячи гривен. Поэтому украинцы будут собирать на собственную квартиру площадью 50 квадратных метров 13 лет и 7 месяцев. Полякам понадобится 9 лет и 8 месяцев.

Но стоит учитывать инфляцию, девальвацию и повышение квалификации. Ежегодно средняя зарплата растет, а квартиры немного дорожают в гривне из-за инфляции и иногда падения курса. При этом, люди меняют работы или получают повышение, поэтому и зарплата их растет.

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Поэтому на самом деле при правильном подходе накопить на квартиру украинцам получится быстрее, чем мы подсчитали. Но в любом случае среднестатистический поляк это сделает быстрее.

Украинцы покупают польскую недвижимость

В 2019 году иностранцы в Польше купили 8500 квартир, из которых 3200 квартир оказались в собственности украинцев, сообщил аналитический центр Gremi Personal. Раньше больше всего квартир в Польше покупали немцы, но в последние годы украинцы обошли их по количеству и до сих пор сохраняют лидерство.

Больше всего украинцев интересуют квартиры в крупных городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске. Интересно, что украинцы покупают жилье, чтобы там жить, а немцы и скандинавы – как инвестицию.

Кстати, украинцы могут свободно покупать недвижимость в Польше. Исключение составляют лишь земельные участки более 1 гектара, частные дома и объекты у границ. На это нужно разрешение польского МВД.

Рынок жилья в Польше

Традиционно самой дорогой недвижимость является в крупных городах Польши:

Варшава – 10,9 тысячи злотых за квадратный метр; Гданьск – 10,1 тысячи злотых; Краков – 9,5 тысячи злотых; Вроцлав – 8,05 тысячи злотых; Познань – 7,6 тысячи злотых.

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Зато в маленьких городках можно приобрести жилье за ​​чуть более, чем 4 тысячи злотых.

В Польше очень дешевая недвижимость, если сравнивать ее с ценами в других странах ЕС. Кроме того, из-за низкой учетную ставки в 0,1%, которую пообещали держать как минимум до 2022 года, полякам и иностранцам выгодно брать ипотеку на покупку жилья.