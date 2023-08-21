Будьте певні, що ці колірні комбінації вас здивують. Деякі тони ви навіть не здогадалися б поєднати між собою, хоча їхній симбіоз дуже вдалий.

Зверніть увагу Інфраструктура та планування: на що звернути увагу при купівлі помешкання в новобудові

Американський фахівець із фарб Алекс Кірбі каже, що в комбінаціях кольорів слід спочатку враховувати правильне співвідношення: "60 – 70% припадає на головний колір, 20 – 30% виділяють на допоміжний колір, далі – від 10 до 15% на третій додатковий колір і, зрештою, 5 – 10% на акценти".

Синій і нейтральний сірий

Сіра спальня з блакитним акцентом / Фото Farrow & Ball

Жовтий і синій як імітація сонця з морем

Жовта спальня із синіми декоративними елементами / Фото Albion Nord

Блакитний з червоним або помаранчевим

Насичений блакитний з червоними й помаранчевими акцентами / Фото Paint & Paper Library

Блідо-рожевий, темно-рожевий та сірий

Рожева спальня з узголів'ям із зеленого оксамиту / Фото Irene Gunter

Блакитний і канарково-жовтий

Традиційна спальня з синьо-жовтою постільною білизною / Фото Salvesen Graham