Найкращі поєднання кольорів для спальні: 5 улюблених комбінацій дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Кожен колір викликає певні емоції та спогади, які в поєднанні з уподобаннями, створюють найкращі комбінації для дизайну. Експерти назвали свої улюблені поєднання кольорів, які всі використовують із задоволенням.
Будьте певні, що ці колірні комбінації вас здивують. Деякі тони ви навіть не здогадалися б поєднати між собою, хоча їхній симбіоз дуже вдалий.
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Американський фахівець із фарб Алекс Кірбі каже, що в комбінаціях кольорів слід спочатку враховувати правильне співвідношення: "60 – 70% припадає на головний колір, 20 – 30% виділяють на допоміжний колір, далі – від 10 до 15% на третій додатковий колір і, зрештою, 5 – 10% на акценти".