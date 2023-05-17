12 тисяч доларів на місяць: як виглядає мрія на воді

Водойма чи зелена зона поруч з домом для багатьох є основним критерієм вибору житла.

Цей будинок розташований прямо на воді та змушує прихильників природної краси та спокою затамувати подих. Як виглядає унікальний особняк, показуємо далі.

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Будинок на воді

У Челсі на причалі Чейн-Волк розташувався приголомшливий будинок на воді. Він – найкращий приклад життя на річці у найсучасніших традиціях дизайну. Природні краєвиди на річку Темзу відіграють особливу роль у ремонті, адже їх неможливо не помітити у панорамних вікнах, що заливають кімнату світлом.

На ринку цей будинок з'явився не для продажу. Нинішніх власників цікавить довгостроковий орендар. Вартість? Вона вас шокує: 12 192 долари за умови укладення договору мінімум на 12 місяців.

Величезна територія будинку ретельно продумала та спланована. Відтак всередині є 2 спальні, 2 ванні кімнати, велика кухня та обідня зона з терасою, яка ідеально підходить для відпочинку.



Розкішна ванна кімната / Фото House beautiful

Спальня / Фото House beautiful



Кухня у вишуканому особняку / Фото House beautiful



Зона відпочинку / Фото House beautiful



Вишукана тераса на річці / Фото House beautiful

Зона для відпочинку та обідня зона мають відкрите планування та з'єднані зі стильною кухнею з необхідною технікою та кам'яними стільницями.

Нижній поверх зі спальнями доповнюють гардеробні кімнати, а довершує дизайнерські ідеї дубова підлога. Тут же місця вистачило на підсобне приміщення, приміщення для рослин і складське приміщення. Воно ідеально підійде для тих, хто працює дистанційно, адже забезпечене необхідною технічною базою.