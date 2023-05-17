Этот дом расположен прямо на воде и заставляет поклонников природной красоты и спокойствия затаить дыхание. Как выглядит уникальный особняк, показываем дальше.

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Дом на воде

В Челси на причале Чейн-Волк расположился потрясающий дом на воде. Он – лучший пример жизни на реке в самых современных традициях дизайна. Природные виды на реку Темзу играют необыкновенную роль в ремонте, ведь их нереально не заметить в панорамных окнах, заливающих комнату светом.

На рынке это здание появилось не для продажи. Нынешних владельцев интересует долгосрочный арендатор. Стоимость? Она вас шокирует: 12192 доллара при условии заключения договора минимум на 12 месяцев.

Громадная территория дома тщательно продумала и спланирована. Внутри есть 2 спальни, 2 ванные комнаты, большая кухня и обеденная зона с террасой, которая идеально подходит для отдыха.



Роскошная ванная / Фото House beautiful

Спальня / Фото House beautiful



Кухня в изысканном коттедже / Фото House beautiful



Зона отдыха / Фото House beautiful



Изысканная терраса на реке / Фото House beautiful

Зона отдыха и обеденная зона имеют открытую планировку и соединены со стильной кухней с необходимой техникой и каменными столешницами.

Нижний этаж со спальнями дополняют гардеробные комнаты, а завершают дизайнерские идеи дубовый пол. Здесь же места хватило на подсобное помещение, помещение для растений и складское помещение. Оно идеально подойдет для тех, кто работает дистанционно, ведь снабжено необходимой технической базой.