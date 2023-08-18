Це неймовірно красиво: 5 дизайнів бежевих кухонь, які вам точно сподобаються

Бежеві кухні мають несправедливу репутацію нудних і безхарактерних. Насправді це класичний і позачасовий варіант, який завжди буде в тренді, хто б там що не казав.

Варто зазначити, що бежевий може бути далеко не нудним, якщо поєднати його з правильними матеріалами, оздобленням і декором. Ви зможете легко створити кухню, сповнену глибини та цікавості.

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Крім того, бежевий – це такий привабливий колір. Він тепліший за білий, тому створює особливий затишок на кухні. Також бежевий можна адаптувати до будь-якого стилю, незалежно від того, хочете ви кухню в сільському стилі чи із суперсучасною атмосферою.

"Протягом багатьох років бежевий колір сприймали як нудний, однак це вишуканий нейтральний фон для будь-яких кольорів. З цієї причини бежевий колір ніколи не входив і ніколи не вийде з моди", – каже провідний дизайнер Blakes London Еш Маккалоу.

Отже, будьте певні, що бежевий колір є ідеальним для кухні. Пропонуємо надихнутися кількома прекрасними прикладами.

Бежева кухня в сільському стилі

Правильний відтінок бежевого / Фото British Standard

Бежевий як фон для яскравіших кольорів і візерунків

Приклад цікавої бежевої кухні з яскравими акцентами / Фото British Standard

Поєднання класики й сучасності в бежевій кухні

Бежева кухня в стилі кантрі / Фото Kasha Paris

Бежевим колір є ідеальним для світлої маленької кухні

Цей тон візуально збільшує маленьке приміщення / Фото British Standard

Беж чудово поєднується з кольорами дерев'яних меблів

Сучасна бежева кухня / Фото Tim Lenz