Стоит отметить, что бежевый может быть далеко не скучным, если соединить его с правильными материалами, украшением и декором. Вы сможете легко создать кухню, полную глубины и любопытства.

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Кроме того, бежевый – это столь привлекательный цвет. Он теплее белого, поэтому создает особый уют на кухне. Также бежевый можно адаптировать к любому стилю, независимо от того, хотите ли вы кухню в деревенском стиле или с суперсовременной атмосферой.

"В течение многих лет бежевый цвет воспринимался как скучный, однако это изысканный нейтральный фон для любого цвета. По этой причине бежевый цвет никогда не входил и никогда не выйдет из моды", – говорит ведущий дизайнер Blakes London Эш Маккалоу.

Итак, будьте уверены, что бежевый цвет является идеальным для кухни. Предлагаем вдохновиться несколькими прекрасными примерами.

Бежевая кухня в деревенском стиле

Правильный оттенок бежевого / Фото British Standard

Бежевый как фон для более ярких цветов и узоров

Пример интересной бежевой кухни с яркими акцентами / Фото British Standard

Сочетание классики и современности в бежевой кухне

Бежевая кухня в стиле кантри / Фото Kasha Paris

Бежевый цвет является идеальным для светлой маленькой кухни.

Этот тон визуально увеличивает маленькое помещение. Фото British Standard

Беж отлично сочетается с цветами деревянной мебели

Современная бежевая кухня / Фото Tim Lenz