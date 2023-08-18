Стоит отметить, что бежевый может быть далеко не скучным, если соединить его с правильными материалами, украшением и декором. Вы сможете легко создать кухню, полную глубины и любопытства.
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Кроме того, бежевый – это столь привлекательный цвет. Он теплее белого, поэтому создает особый уют на кухне. Также бежевый можно адаптировать к любому стилю, независимо от того, хотите ли вы кухню в деревенском стиле или с суперсовременной атмосферой.
"В течение многих лет бежевый цвет воспринимался как скучный, однако это изысканный нейтральный фон для любого цвета. По этой причине бежевый цвет никогда не входил и никогда не выйдет из моды", – говорит ведущий дизайнер Blakes London Эш Маккалоу.
Итак, будьте уверены, что бежевый цвет является идеальным для кухни. Предлагаем вдохновиться несколькими прекрасными примерами.
Бежевая кухня в деревенском стиле
Правильный оттенок бежевого / Фото British Standard
Бежевый как фон для более ярких цветов и узоров
Пример интересной бежевой кухни с яркими акцентами / Фото British Standard
Сочетание классики и современности в бежевой кухне
Бежевая кухня в стиле кантри / Фото Kasha Paris
Бежевый цвет является идеальным для светлой маленькой кухни.
Этот тон визуально увеличивает маленькое помещение. Фото British Standard
Беж отлично сочетается с цветами деревянной мебели
Современная бежевая кухня / Фото Tim Lenz