Біла кухня може стати ідеальним полотном для вашої "творчості". Ви можете обрати задню панель або острів сміливого яскравого або темного кольору. Це чудовий варіант для тих, хто не любить монохромних інтер'єрів. Зрештою, ось п'ять дизайнів на будь-який смак від експертів.

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Збалансуйте білий темнішими акцентами

Біла традиційна кухня з синім островом / Фото Karen B Wolf Interiors

Аксесуари та декор обов'язкові

Біла кухня з глазурованою білою плиткою та декором на робочій поверхні / Фото Sho and Co

Повністю біла кухня

Кухня яскравого білого кольору / Фото 5_Lisa Sherry

Кухня у кількох відтінках білого

Біла кухня в тон з теплим паркетом / Фото Georgia Zikas Designs/Jane Beiles

Обирайте відкриті стелажі для візуального інтересу

Біла кухня з відкритими стелажами / Фото Future