Белая кухня может стать идеальным полотном для вашего "творчества". Вы можете выбрать заднюю панель или остров смелого яркого или темного цвета. Это отличный вариант для тех, кто не любит монохромных интерьеров. В конце концов вот пять дизайнов на любой вкус от экспертов.
Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.
Сбалансируйте белый темными акцентами
Белая традиционная кухня с синим островом / Фото Karen B Wolf Interiors
Аксессуары и декор обязательны
Белая кухня с глазурованной белой плиткой и декором на рабочей поверхности / Фото Sho and Co
Полностью белая кухня
Кухня яркого белого цвета / Фото 5_Lisa Sherry
Кухня в нескольких оттенках белого
Белая кухня в тон с теплым паркетом / Фото Georgia Zikas Designs/Jane Beiles
Выбирайте открытые стеллажи для визуального интереса
Белая кухня с открытыми стеллажами / Фото Future