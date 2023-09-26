Белая кухня может стать идеальным полотном для вашего "творчества". Вы можете выбрать заднюю панель или остров смелого яркого или темного цвета. Это отличный вариант для тех, кто не любит монохромных интерьеров. В конце концов вот пять дизайнов на любой вкус от экспертов.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Сбалансируйте белый темными акцентами

Белая традиционная кухня с синим островом / Фото Karen B Wolf Interiors

Аксессуары и декор обязательны

Белая кухня с глазурованной белой плиткой и декором на рабочей поверхности / Фото Sho and Co

Полностью белая кухня

Кухня яркого белого цвета / Фото 5_Lisa Sherry

Кухня в нескольких оттенках белого

Белая кухня в тон с теплым паркетом / Фото Georgia Zikas Designs/Jane Beiles

Выбирайте открытые стеллажи для визуального интереса

Белая кухня с открытыми стеллажами / Фото Future