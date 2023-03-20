Про інтер'єр ванних кімнат люди думають менше, ніж про дизайн спальні чи вітальні. Спеціалісти кажуть, що це неправильно, адже саме у ванних кімнатах ми розпочинаємо та закінчуємо наш день розслабляючими ритуалами.

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Стильна й насичена

Якщо ви любите жити "в кольорі", ця насичена кімната, яка поєднує три яскраві відтінки, стане для вас ідеальною. Смарагдово-зелена та біла порцелянова плитка, глянцева душова панель із мозаїки блакитного кольору чудово доповнюють одна одну.

Меблі у ванній білого кольору допомагають розставити акценти – головну увагу всі зосереджуватимуть на яскравих стінах. Повісьте кілька улюблених творів мистецтва і – вуаля – ви отримали шедевр.

Стильна ванна, у які поєдналися три яскраві відтінки / Фото The Home Depot

Традиційна класика

Блискуча порцелянова підлога, тонка задня панель у вигляді ялинки та блискучі хромовані світильники надають цьому простору атмосферу розкоші спа. Елементи синього кольору допоможуть вам розслабитися, адже цей колір вважають заспокійливим.

Душова кабіна виготовлена з іржостійкої сталі, яку красиво підкреслюють мозаїчні плитки з водного скла.

Класична ванна у біло-синіх кольорах / Фото The Home Depot

Скромна, але розкішна

Цей сіро-білий простір з елегантною обшивкою і мармуровою мозаїчною плиткою стане родзинкою вашого помешкання. Хоч ванна виконана в спокійних тонах, це не заважає їй бути розкішною.

Ви лише погляньте на цей мармуровий умивальник і хромовані світильники. Біла порцелянова підлога висвітлює ванну кімнату, що робить її візуально більшою.

Розкішна біла ванна / Фото The Home Depot