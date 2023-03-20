Об интерьере ванных комнат люди думают меньше, чем о дизайне спальни или гостиной. Специалисты говорят, что это неправильно, ведь в ванных комнатах мы начинаем и заканчиваем наш день расслабляющими ритуалами.

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Стильная и насыщенная

Если вы любите жить "в цвете", эта насыщенная комната, которая объединяет три ярких оттенка, станет для вас идеальной. Изумрудно-зеленая и белая фарфоровая плитка, глянцевая душевая панель из мозаики голубого цвета прекрасно дополняют друг друга.

Мебель в ванной белого цвета помогает расставить акценты – главное внимание все будет сосредоточено на ярких стенах. Повесьте несколько любимых произведений искусства и – вуаля – вы получили шедевр.

Стильная ванна, в которую соединились три ярких оттенка / Фото The Home Depot

Традиционная классика

Блестящий фарфоровый пол, тонкая задняя панель в виде елки и блестящие хромированные светильники придают этому просторную атмосферу роскоши спа. Элементы синего цвета помогут расслабиться, ведь этот цвет считают успокаивающим.

Душевая кабина изготовлена из нержавеющей стали, которую красиво подчеркивают мозаичные плитки из водного стекла.

Классическая ванна в бело-синих цветах / Фото The Home Depot

Скромная, но роскошная

Это серо-белое пространство с элегантной обшивкой и мраморной мозаичной плиткой станет изюминкой вашего дома. Хотя ванна исполнена в спокойных тонах, это не мешает ей быть роскошной.

Вы только посмотрите на мраморный умывальник и хромированные светильники. Белый фарфоровый пол освещает ванную комнату, что делает ее визуально большей.