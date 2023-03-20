Три ванні кімнати, які ви захочете відтворити у своєму домі

Шукаєте трохи натхнення? Ця трійка ванних кімнат доводить, наскільки гарно можна організувати власний простір, доклавши лише трохи зусиль.

Про інтер'єр ванних кімнат люди думають менше, ніж про дизайн спальні чи вітальні. Спеціалісти кажуть, що це неправильно, адже саме у ванних кімнатах ми розпочинаємо та закінчуємо наш день розслабляючими ритуалами.

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Стильна й насичена

Якщо ви любите жити "в кольорі", ця насичена кімната, яка поєднує три яскраві відтінки, стане для вас ідеальною. Смарагдово-зелена та біла порцелянова плитка, глянцева душова панель із мозаїки блакитного кольору чудово доповнюють одна одну.

Меблі у ванній білого кольору допомагають розставити акценти – головну увагу всі зосереджуватимуть на яскравих стінах. Повісьте кілька улюблених творів мистецтва і – вуаля – ви отримали шедевр.

Стильна ванна, у які поєдналися три яскраві відтінки / Фото The Home Depot

Традиційна класика

Блискуча порцелянова підлога, тонка задня панель у вигляді ялинки та блискучі хромовані світильники надають цьому простору атмосферу розкоші спа. Елементи синього кольору допоможуть вам розслабитися, адже цей колір вважають заспокійливим.

Душова кабіна виготовлена з іржостійкої сталі, яку красиво підкреслюють мозаїчні плитки з водного скла.

Класична ванна у біло-синіх кольорах / Фото The Home Depot

Скромна, але розкішна

Цей сіро-білий простір з елегантною обшивкою і мармуровою мозаїчною плиткою стане родзинкою вашого помешкання. Хоч ванна виконана в спокійних тонах, це не заважає їй бути розкішною.

Ви лише погляньте на цей мармуровий умивальник і хромовані світильники. Біла порцелянова підлога висвітлює ванну кімнату, що робить її візуально більшою.

Розкішна біла ванна / Фото The Home Depot