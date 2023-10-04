Синій і сірий мають величезний спектр відтінків, що дає можливості для створення різних поєднань у дизайні інтер'єру. У поєднанні з білим світло-блакитний і сірий ідеально підходять для світлих приміщень, що покращують настрій.

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Наприклад, використовуючи цю комбінацію можна створити чарівну ванну кімнату в пляжному стилі. Водночас яскраві та насичені відтінки, як-от бірюзовий та індиго створюють більш драматичний та ефектний вигляд.

Поєднуйте синій і сірий для розкішного вигляду

Сіра ванна кімната із сірими меблями / Фото Drummonds

Створіть акцент за допомогою синього туалетного столика



Світло-сіра ванна кімната / Фото Little Greene

Поєднайте сіру та синю настінну плитку

Ванна кімната з синьою та сірою плиткою / Фото BC Designs

Обклейте стіни візерунковими шпалерами

Ванна кімната зі шпалерами Wilhelmina від Morris & Co / Фото Morris & Co

Поєднуйте сірий мармур із синіми столярними виробами

Ванна кімната з мармуровою та дерев'яною обробкою / Фото Otta Design