Синій і сірий мають величезний спектр відтінків, що дає можливості для створення різних поєднань у дизайні інтер'єру. У поєднанні з білим світло-блакитний і сірий ідеально підходять для світлих приміщень, що покращують настрій.
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Наприклад, використовуючи цю комбінацію можна створити чарівну ванну кімнату в пляжному стилі. Водночас яскраві та насичені відтінки, як-от бірюзовий та індиго створюють більш драматичний та ефектний вигляд.
Поєднуйте синій і сірий для розкішного вигляду
Сіра ванна кімната із сірими меблями / Фото Drummonds
Створіть акцент за допомогою синього туалетного столика
Світло-сіра ванна кімната / Фото Little Greene
Поєднайте сіру та синю настінну плитку
Ванна кімната з синьою та сірою плиткою / Фото BC Designs
Обклейте стіни візерунковими шпалерами
Ванна кімната зі шпалерами Wilhelmina від Morris & Co / Фото Morris & Co
Поєднуйте сірий мармур із синіми столярними виробами
Ванна кімната з мармуровою та дерев'яною обробкою / Фото Otta Design