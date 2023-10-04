Синий и серый обладают огромным спектром оттенков, что дает возможности для создания различных сочетаний в дизайне интерьера. В сочетании с белым светло-голубой и серый идеально подходят для светлых помещений, улучшающих настроение.
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К примеру, используя эту комбинацию можно создать очаровательную ванную комнату в пляжном стиле. В то же время яркие и насыщенные оттенки, такие как бирюзовый и индиго создают более драматичный и эффектный вид.
Сочетайте синий и серый для роскошного вида
Серая ванная комната с серой мебелью / Фото Drummonds
Создайте акцент с помощью синего туалетного столика
Светло-серая ванная комната / Фото Little Greene
Совместите серую и синюю настенную плитку
Ванная комната с синей и серой плиткой / Фото BC Designs
Обклейте стены узорными обоями
Ванная комната с обоями Wilhelmina от Morris & Co / Фото Morris & Co
Сочетайте серый мрамор с синими столярными изделиями
Ванная комната с мраморной и деревянной отделкой / Фото Otta Design