Ідеї для ванної кімнати у синіх та сірих тонах: 5 чудових та заспокійливих дизайнів
Джерело:Homes & Gardens
Прохолодні та синоніми слова "спокій" у дизайні – ці два прекрасні кольори наче створені для інтер'єру ванної кімнати. Дизайнери обожнюють використовувати цю комбінацію у різних відтінках.
Синій і сірий мають величезний спектр відтінків, що дає можливості для створення різних поєднань у дизайні інтер'єру. У поєднанні з білим світло-блакитний і сірий ідеально підходять для світлих приміщень, що покращують настрій.
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Наприклад, використовуючи цю комбінацію можна створити чарівну ванну кімнату в пляжному стилі. Водночас яскраві та насичені відтінки, як-от бірюзовий та індиго створюють більш драматичний та ефектний вигляд.
Поєднуйте синій і сірий для розкішного вигляду
Створіть акцент за допомогою синього туалетного столика
Світло-сіра ванна кімната / Фото Little Greene