Темна ванна – це не лише чорні стіни та меблі. Є безліч варіантів, як створити розкішний дизайн, який буде відрізнятися від усього, що ви бачили раніше. Наприклад, темні стіни можна "пом'якшити" світлими або яскравими акцентами чи додати вишуканості за допомогою дерева та мармуру. Словом, перегляньте ці 6 дизайнів і ви все зрозумієте.

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Комбінуйте темні відтінки для різноманітності

Темно-сіра ванна кімната в поєднанні із зеленим / Фото Little Greene

Оберіть цікаву плитку для акценту

Темно-синя плитка у вигляді ялинки / Фото Stone & Ceramic Warehouse

Пофарбуйте ванну у сливовий колір

Ванна кімната сливового кольору з білою підлогою / Фото Farrow & Ball

Виберіть гарний відтінок баклажана

Ванна кімната баклажанового кольору на мансарді / Фото Farrow & Ball

Використовуйте позолоту, щоб додати гламуру

Ванна кімната з позолоченими деталями / Фото Bert & May

Оберіть індиго, якщо любите синій

Індиго – гарний насичений синій / Фото Davey Lighting