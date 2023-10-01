Темна ванна – це не лише чорні стіни та меблі. Є безліч варіантів, як створити розкішний дизайн, який буде відрізнятися від усього, що ви бачили раніше. Наприклад, темні стіни можна "пом'якшити" світлими або яскравими акцентами чи додати вишуканості за допомогою дерева та мармуру. Словом, перегляньте ці 6 дизайнів і ви все зрозумієте.
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Комбінуйте темні відтінки для різноманітності
Темно-сіра ванна кімната в поєднанні із зеленим / Фото Little Greene
Оберіть цікаву плитку для акценту
Темно-синя плитка у вигляді ялинки / Фото Stone & Ceramic Warehouse
Пофарбуйте ванну у сливовий колір
Ванна кімната сливового кольору з білою підлогою / Фото Farrow & Ball
Виберіть гарний відтінок баклажана
Ванна кімната баклажанового кольору на мансарді / Фото Farrow & Ball
Використовуйте позолоту, щоб додати гламуру
Ванна кімната з позолоченими деталями / Фото Bert & May
Оберіть індиго, якщо любите синій
Індиго – гарний насичений синій / Фото Davey Lighting